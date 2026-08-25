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Copa do Brasil Cruzeiro e Atlético-MG empatam no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Vaga para as semifinais será definida na próxima terça-feira, na Arena MRV

No jogo que abriu as quartas de final da Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético-MG ficaram no empate, em 1x1, no Mineirão, na noite desta terça-feira (25). Na terça da próxima semana, os times voltam a se enfrentar na Arena MRV. Um novo resultado de igualdade levará o confronto para os pênaltis.

Quem avançar no clássico mineiro encara o vencedor de Internacional e Grêmio, que começam a duelar nesta quinta-feira (27), às 20h, no Beira-Rio. Nesta quarta (26), outros dois jogos movimentam o mata-mata nacional. Às 21h30, o Palmeiras encara o Santos, no Nubank Parque, enquanto o Vasco recebe o Vitória, em São Januário.

O jogo

O primeiro tempo na capital mineira esteve longe de ser protagonizado por boas oportunidades para ambos os lados. Os 49 minutos jogados foram truncados, com muitas faltas e muitas disputas no meio-campo.

Wesley, ainda aos oito minutos, teve a melhor chance cruzeirense em finalização de fora da área. A bola saiu perto do gol defendido por Everson. Cuello, logo em seguida, aproveitou escanteio cobrado por Bernard, aos 12 minutos, e desviou de cabeça com perigo.

Na segunda etapa, o Atlético-MG voltou com dificuldades para encaixar a marcação e viu Matheus Pereira e Gerson dominarem as ações ofensivas pelo lado do Cruzeiro. Aos 12 minutos, o camisa 10 acionou Fagner e a tentativa do lateral cruzou a área. Dois minutos depois, foi a vez de Arroyo receber do meia e acertar um chute de rara felicidade, de fora da área, para abrir o placar.

Tentando se recuperar do golpe, o Galo chegou à igualdade aos 24 minutos. Depois de bela trama coletiva, Cuello tocou para Renan Lodi e o lateral-esquerdo, sem ângulo, bateu cruzado para vencer Otávio e manter o Alvinegro vivo no confronto.

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