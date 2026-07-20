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Futebol Cruzeiro faz proposta por Zé Lucas, do Sport Volante ficou fora da lista de relacionados do Leão para os próximos jogos da Série B

Fora da lista de relacionados do Sport desde que as negociações para uma futura venda ficaram mais intensas, o volante Zé Lucas pode ser o novo reforço do Cruzeiro. Segundo informações do portal ge, o Leão recebeu uma proposta de 3,5 milhões de euros fixos (R$ 20,4 milhões) para vender o atleta de 18 anos.

Nesta temporada, Zé Lucas participou de 23 jogos. Desde o começo do ano, o Sport colocou como prioridade vender o jogador até o início do segundo semestre. O atleta tem contrato com o Leão até abril de 2028 e multa estipulada de R$ 100 milhões para o futebol nacional. Para equipes fora do Brasil, o valor é de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 292 milhões na cotação atual).

Além do Cruzeiro, o Flamengo e o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, também estão interessados na contratação de Zé Lucas. Vale lembrar que, em fevereiro deste ano, o Botafogo chegou a demonstrar interesse no prata da casa rubro-negro, mas a negociação não avançou. O Porto, de Portugal, foi além e fez uma proposta de 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 47 milhões) para levar Zé Lucas. O Leão também recusou.

Sem Zé Lucas, o Sport segue em preparação para o confronto diante do Goiás, na quarta-feira (22), às 20h30, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Além de não contar com o volante, o Leão também não terá o zagueiro Marcelo Benevenuto e os atacantes Barletta e Marlon Douglas, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Em compensação, o Sport terá a presença dos reforços que desembarcaram recentemente no clube. São eles o zagueiro Kayky e o atacante Dudu Teodora. O Leão está na nona posição da Série B, com 27 pontos, enquanto o Goiás é o sétimo, com 28.

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