Cruzeiro ironiza ação do Atlético-MG contra o Galo da Madrugada
Após a conquista do Campeonato Mineiro 2026, Cruzeiro brinca com a ação judicial do rival contra o galo pernambucano: "Não me processem"
O Cruzeiro utilizou as redes sociais para ironizar a ação judicial do Atlético-MG contra o Galo da Madrugada. A publicação foi feita na segunda-feira (9), um dia após a consagração do título mineiro contra o rival.
Na thread, o clube celeste divulgou uma arte do seu mascote, uma raposa, em clima carnavalesco, o batizando de "Raposão da Madrugada".
Na legenda, o atual campeão mineiro ironizou a situação e disparou: "Não me processem, por favor!", em referência direta ao polêmico processo movido pelo rival.
Não me processem, por favor! pic.twitter.com/MfVsf3glop— Cruzeiro (@Cruzeiro) March 9, 2026
O processo
Em janeiro de 2026, o Atlético entrou na justiça para impedir o uso da marca "Galo Folia" pelo Galo da Madrugada, alegando violação de direitos de propriedade industrial, visto que o "Galo" é o mascote oficial do time mineiro.
Na primeira decisão, a Justiça Federal negou o pedido do Atlético. O clube, porém, recorreu da decisão e mantém viva a tentativa de barrar o uso da expressão ligada ao bloco carnavalesco.
A final
O Cruzeiro voltou a vencer o Campeonato Mineiro após seis anos de jejum. O time celeste bateu o rival Atlético por 1 a 0, no domingo (8), em uma final de jogo único marcada por uma briga generalizada, com direito a 23 jogadores expulsos após o final da partida.