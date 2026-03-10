A- A+

CAMPEONATO MINEIRO Cruzeiro ironiza ação do Atlético-MG contra o Galo da Madrugada Após a conquista do Campeonato Mineiro 2026, Cruzeiro brinca com a ação judicial do rival contra o galo pernambucano: "Não me processem"

O Cruzeiro utilizou as redes sociais para ironizar a ação judicial do Atlético-MG contra o Galo da Madrugada. A publicação foi feita na segunda-feira (9), um dia após a consagração do título mineiro contra o rival.

Na thread, o clube celeste divulgou uma arte do seu mascote, uma raposa, em clima carnavalesco, o batizando de "Raposão da Madrugada".

Na legenda, o atual campeão mineiro ironizou a situação e disparou: "Não me processem, por favor!", em referência direta ao polêmico processo movido pelo rival.

O processo

Em janeiro de 2026, o Atlético entrou na justiça para impedir o uso da marca "Galo Folia" pelo Galo da Madrugada, alegando violação de direitos de propriedade industrial, visto que o "Galo" é o mascote oficial do time mineiro.

Na primeira decisão, a Justiça Federal negou o pedido do Atlético. O clube, porém, recorreu da decisão e mantém viva a tentativa de barrar o uso da expressão ligada ao bloco carnavalesco.

A final

O Cruzeiro voltou a vencer o Campeonato Mineiro após seis anos de jejum. O time celeste bateu o rival Atlético por 1 a 0, no domingo (8), em uma final de jogo único marcada por uma briga generalizada, com direito a 23 jogadores expulsos após o final da partida.

Veja também