Cruzeiro oficializa contratação do goleiro Matheus Cunha, ex-Flamengo, até 2028

O Cruzeiro anunciou nesta quinta-feira a contratação do goleiro Matheus Cunha, de 24 anos, que assinou contrato válido até o fim de 2028. O jogador é o segundo reforço confirmado pelo clube mineiro para a próxima temporada, após o acerto com o atacante colombiano Neiser Villarreal.

O acordo já estava encaminhado desde o meio do ano. Em julho, o Flamengo foi notificado do pré-contrato firmado entre Matheus Cunha e o Cruzeiro. O goleiro tinha vínculo com o clube carioca até dezembro de 2025 e ficará à disposição da equipe celeste a partir de janeiro. A contratação contou com a aprovação do técnico Tite.

Durante o Mundial de Clubes, disputado no Catar, o Flamengo liberou o atleta após a vitória por 2 a 1 sobre o Cruz Azul para que ele retornasse ao Brasil e acompanhasse o nascimento do primeiro filho. Com isso, Matheus Cunha não voltou a atuar pelo clube antes da confirmação do acordo com o Cruzeiro.

Revelado nas categorias de base do São Paulo, o goleiro se transferiu ainda no sub-20 para o Flamengo, em negociação que teve o aval de Rogério Ceni. No clube carioca, ganhou espaço no elenco profissional e chegou a ser titular em parte da passagem do técnico Jorge Sampaoli.

Em agosto de 2023, o Flamengo recusou uma proposta do Nottingham Forest, da Inglaterra, que sinalizava valores entre 8 e 10 milhões de euros. Apesar do interesse europeu, Matheus Cunha permaneceu no elenco rubro-negro.

Entre 2021 e 2025, o goleiro disputou 55 partidas pelo Flamengo e integrou elencos campeões em diferentes competições, ainda que tenha atuado, na maior parte do período, como reserva.

Em sua despedida, o jogador agradeceu ao clube e à torcida. "O Flamengo me formou como jogador e como homem. Tive o privilégio de conquistar títulos, aprender com gigantes e representar uma camisa que pesa. Obrigado a todos que fizeram parte dessa trajetória. Obrigado Flamengo. Obrigado, Nação!", afirmou.



