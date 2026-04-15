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libertadores Cruzeiro vacila no fim, perde para a Católica no Mineirão e se complica na Libertadores O resultado muda o cenário do Grupo D, considerado um dos mais equilibrados da competição

Dois dias após renovar contrato com o técnico Artur Jorge, o Cruzeiro conheceu sua primeira derrota na Copa Libertadores. Em um Mineirão com bom público, o time celeste foi superado pela Universidad Católica por 2 a 1, nesta quarta-feira, e sofreu o gol decisivo já nos acréscimos do segundo tempo, em um desfecho que frustrou a equipe e a torcida.

O resultado muda o cenário do Grupo D, considerado um dos mais equilibrados da competição. O Cruzeiro caiu para a terceira colocação, com três pontos, sendo ultrapassado justamente pela equipe chilena, que chegou à mesma pontuação. O Boca Juniors lidera com seis, após vitória por 3 a 0 sobre o Barcelona na rodada, abrindo vantagem na briga pela classificação.

Dentro de campo, o Cruzeiro tentou assumir o protagonismo desde o início, com maior posse de bola e presença no campo ofensivo. No entanto, encontrou dificuldades para transformar o volume em chances claras. A melhor oportunidade na primeira etapa veio com Matheus Pereira, que finalizou após escorada de Neyser, mas parou em boa defesa do goleiro adversário.

A Universidad Católica, por sua vez, cresceu na reta final do primeiro tempo e passou a explorar as bolas paradas. Em dois escanteios consecutivos, levou perigo real ao gol defendido por Matheus Cunha. No primeiro, Zampedri acertou o travessão e, na sequência, a trave, em cabeçada que quase abriu o placar. Pouco depois, no segundo lance, Giani subiu livre na área e não desperdiçou, colocando os visitantes em vantagem.

Na volta do intervalo, o Cruzeiro manteve a postura ofensiva e conseguiu o empate ainda no início. Aos 11 minutos, Kaiki recebeu na área e acabou atingido no rosto por Montes. Após a marcação do pênalti, Matheus Pereira assumiu a responsabilidade e, com categoria, converteu a cobrança aos 14, recolocando o time mineiro no jogo.

O gol deu novo fôlego ao Cruzeiro, que passou a pressionar em busca da virada. Apesar do maior volume ofensivo, a equipe voltou a esbarrar na falta de precisão nas finalizações e na boa organização defensiva da Universidad Católica, que se manteve competitiva e perigosa nos contra-ataques.

Nos minutos finais, o jogo ficou aberto, com as duas equipes buscando o resultado. Quando o empate parecia encaminhado, a equipe chilena encontrou o lance decisivo. Aos 48, Valencia levantou a bola na área e Jimmy Martínez apareceu vindo de trás para cabecear firme. A finalização passou entre as pernas de Matheus Cunha e decretou a vitória dos visitantes.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 2 UNIVERSIDAD CATÓLICA

CRUZEIRO - Matheus Cunha; Kauã Moraes (William), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Gerson, Matheus Henrique (Lucas Silva), Christian e Matheus Pereira; Villareal (Chico da Costa) e Wanderson (Arroyo). Técnico: Artur Jorge.

UNIVERSIDAD CATÓLICA - Bernedo; Ampuero, Daniel González, Juan Díaz; Mena (Arancibia), Jhojan Valencia, Zuqui e Cuevas; Zampedri e Montes (Palavecino). Técnico: Daniel Garnero.

GOLS - Giani, aos 28 minutos do primeiro tempo. Matheus Pereira, aos 14, e Jimmy Martínez, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gerson, Matheus Henrique, Matheus Pereira e Lucas Silca (Cruzeiro); Bernedo, Giani, Jhojan Valencia e Zuqui (Católica).

ÁRBITRO - Carlos Betancur (COL).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).



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