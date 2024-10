Cruzeiro vence Lanús-ARG e garante vaga na final da Copa Sul-Americana-2024

A- A+

O Cruzeiro se classificou para a final da Copa Sul-Americana-2024 ao vencer o argentino Lanús-ARG por 1 a 0 fora de casa na partida de volta das semifinais que foi disputada nesta quarta-feira (30), em Buenos Aires.

Kaio Jorge marcou o gol do time mineiro no fim do primeiro tempo (45') que bastou para garantir a vaga na decisão após o empate em 1 a 1 no duelo de ida em Belo Horizonte.

Na decisão, que será disputada no dia 23 de novembro, em Assunção, no Paraguai, o Cruzeiro enfrentará o vencedor do confronto entre Corinthians e o argentino Racing, que empataram em 2 a 2 na ida, em São Paulo.

O jogo

Com tudo em aberto, o time de Belo Horizonte se mostrou ousado como visitante, disposto a lutar pela posse de bola diante de um Lanús que em algumas momentos foi ansioso e impreciso, com diversas perdas de bola perigosas.

Os donos da casa quase comemoraram com um chute de Juan Cáceres de fora da área, e depois Carrera deu um passe perfeito para o uruguaio Boggio, que falhou na definição e finalizou nas mãos do veterano Cássio.

O Cruzeiro esperou pacientemente por uma boa oportunidade, com boa atuação coletiva, e Kaio Jorge liderando o ataque, bem acompanhado por Pereira e Veron.

A equipe local teve uma última chance quando Marcelino Moreno acertou um chute de pé direito de cerca de 30 metros. Cássio tocou na bola, que bateu no travessão e quicou perto da linha.

Mas o Cruzeiro já havia se posicionado melhor em campo e começou a se aproximar com um chute de canhota de William e outro de pé direito de Matheus Pereira que explodiu na trave.

E assim, o gol dos visitantes veio na hora certa, antes do intervalo, quando Izquierdoz falhou na saída, Gabriel Veron escapou sozinho e ficou cara a cara com o goleiro.

Losada interceptou o disparo, mas o rebote sobrou para Kaio Jorge, que chutou de primeira nas costas de Muñoz, e novamente finalizou mas para o fundo da rede.

Cruzeiro segura vantagem

O Lanús se lançou no segundo tempo com mais vontade do que ideias claras em busca do empate diante de um Cruzeiro que aos poucos começou a se refugiar em seu campo, e a ter menos posse de bola, mas com muitos metros pela frente para contra-atacar.

O uruguaio Boggio voltou a ter uma chance para 'El Granate' com um chute de pé direito, mas o time de Belo Horizonte foi mais incisivo, chegando perto de aumentar com uma bomba de Walace em que a bola subiu mais do que o necessário e depois Losada se esticou para evitar que a bola entrasse no ângulo esquerdo após um disparo cruzado de Matheus Pereira.

O Lanús dominou o jogo nos últimos minutos, mas se repetiu em cruzamentos errados ou afastados pela defesa brasileira, e nem na última tentativa de chegar aos pênaltis, no último minuto dos acréscimos, com um chute de Walter Bou que acertou Marlon, subiu e passou perto do travessão enquanto Cássio só teve tempo de assistir.

Em um duelo equilibrado, o Cruzeiro foi um pouco mais eficiente, teve uma ideia mais clara do que queria fazer e conquistou sua primeira vitória no ciclo do técnico Fernando Diniz, que valeu a classificação para sua primeira final na Copa Sul-Americana, e a chance de buscar o primeiro título internacional no século 21, 26 anos após a Recopa Sul-Americana de 1998.

