FUTEBOL Cruzeiro x Atlético-MG pelo Campeonato Mineiro; saiba onde assistir, escalações e arbitragem Depois de duas derrotas nos dois últimos jogos a Raposa precisa vencer, enquanto o Galo vem embalado com 100% de aproveitamento no Estadual

Precisando, antes de mais nada, vencer, o Cruzeiro recebe o Atlético-MG nesta segunda-feira (13), na Arena Independência, às 20h. O jogo é válido pela quinta rodada do Campeonato Mineiro.

Pensando somente na vitória e jogando como mandante, a Raposa é a última colocada do Grupo C com quatro pontos em quatro jogos, e vem de duas derrotas nos últimos dois jogos. A classificação do grupo está assim: Ipatinga (3°), com quatro pontos, mas que tem três jogos apenas. O Democrata aparece logo acima (2°) com seis pontos, em cinco jogos disputados, e em 1° está a Tombense, que soma sete pontos em cinco jogos.

O técnico uruguaio, Paulo Pezzolano, deve promover algumas mudanças no time titular depois de perder os dois últimos jogos. A principal novidade na Raposa é o retorno do volante Filipe Machado que volta a ser relacionado depois de se recuperar de cirurgia no pulmão.

Já no Grupo A, o Galo tem 100% de aproveitamento e já está com sua classificação encaminhada para a próxima fase do Mineiro. Com 12 pontos em quatro jogos, o Galo aparece em 1° colocado do Grupo A, seguido do Pouso Alegre (2°), com oito pontos, Athletic Club (3°) com seis, e o Villa Nova-MG (4°) com quatro pontos.

O técnico argentino, Eduardo Coudet, deve ir com o mesmo time que encarou o Democrata na última rodada do Campeonato Mineiro.

Prováveis escalações:

Cruzeiro - Técnico: Paulo Pezzolano

Rafael Cabral; Lucas Oliveira, Neto Moura e Eduardo Brock; Ian Luccas, Ramiro, Wesley Gasolina, Nikão, Bruno Rodrigues e Wesley; Gilberto

Atlético-MG - Técnico: Eduardo Coudet

Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Jemerson e Dodô; Allan, Pedrinho, Edenilson e Patrick; Paulinho e Hulk

Onde assistir: Premiere.

Arbitragem

Árbitro: Paulo César Zanovelli

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Felipe Alan Costa

Quarto árbitro: Leonardo Rotondo Pinto

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas



