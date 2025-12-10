A- A+

Futebol Cruzeiro x Corinthians: veja escalações e onde assistir jogo pela Copa do Brasil Confronto será nesta quarta-feira (10), às 21h30, no Mineirão, pelo duelo de ida da semifinal

O Campeonato Brasileiro acabou, mas a temporada de jogos entre os principais clubes do país ainda reserva emoção na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (10), no Mineirão, o Cruzeiro recebe o Corinthians no confronto de ida da semifinal. O ganhador da fase pega na decisão quem passar de Fluminense e Vasco.

Histórico

Será a sexta vez que Cruzeiro e Corinthians se encontram na Copa do Brasil e o histórico é bastante equilibrado, com cinco vitórias para cada lado e dois empates. Em termos de classificações, porém, a Raposa leva a melhor, com quatro contra duas do Timão.

O Corinthians levou a melhor em 1991, no primeiro encontro entre os clubes na Copa do Brasil. Nas oitavas de final, os alvinegros passaram de fase ao ganharem por 3x1 na ida, em São Paulo, e por 1x0 na volta, em Minas Gerais.

Em 1996, deu Cruzeiro, eliminando o Corinthians nas quartas de final. A Raposa venceu em casa por 4x0 na ida e perdeu por 3x2 na volta. Os mineiros foram os campeões da edição.

Dois anos depois, o Cruzeiro também foi finalista, mas perdeu a decisão para o Palmeiras. Antes, contudo, tirou o Corinthians nas oitavas, com 3x1 como mandante e 1x1 como visitante.

Campeão da Copa do Brasil em 2002, o Corinthians passou pelo Cruzeiro nas oitavas de final. Os paulistas empataram em 2x2, no Morumbi, e venceram por 3x2, no Mineirão. Em 2016, o troco da Raposa, superando o adversário nas quartas de final com um 4x2 em Minas Gerais, na volta, após perder na ida por 2x1, em São Paulo.

Os jogos mais recentes entre Cruzeiro e Corinthians pela Copa do Brasil foram pelas finais de 2018. A Raposa venceu os dois duelos - 1x0 no Mineirão e 2x1 na Neo Química Arena.

Escalação

Recuperados de problemas físicos, o meia Rodrigo Garro e o atacante Yuri Alberto treinaram com bola e devem ficar à disposição do técnico do Corinthians, Dorival Júnior, para o confronto. No Cruzeiro, a dúvida está no ataque, entre Arroyo e Sinisterra.

"Nossa equipe não é difícil de montar. Isso (a dúvida) não é importante, porque são dois jogadores de qualidade pelo lado esquerdo. No mais, em termos estratégicos, é a equipe que demonstrou competência ao longo do ano”, afirmou o técnico da Raposa, Leonardo Jardim.

Ficha técnica

Cruzeiro

Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero e Lucas Silva; Matheus Pereira, Christian e Arroyo (Sinisterra); Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon e Carillo; Breno Bidon (Rodrigo Garro); Memphis Depay e Vitinho (Yuri Alberto). Técnico: Dorival Júnior.

Local: Mineirão (Belo Horizonte/MG)

Horário: 21h30

Árbitro: Anderson Daronco (RS). Assistentes: Rafael da Silva Alves e Maira Mastella Moreira (ambos do RS)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Transmissão: TV Globo, Sportv, Premiere e Amazon Prime Video

Veja também