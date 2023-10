A- A+

Campeonato Brasileiro Flamengo visita o Cruzeiro na estreia de Tite; confira escalações e onde assistir Com a equipe mineira se aproximando cada vez mais do Z-4, a Raposa terá que operar um milagre contra a equipe do estreante Tite

O Cruzeiro enfrenta o Flamengo em um duelo de grande expectativa, especialmente por marcar a estreia do técnico Tite no comando do time carioca. O jogo será realizado no Mineirão, em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (19), às 19h, pela 27ª rodada da série A do Campeonato Brasileiro.

O Cruzeiro vem de má fase, tendo resultados ruins contra Fluminense, América-MG e Cuiabá. A equipe mineira, que ocupa a 14ª posição com 31 pontos, está perigosamente perto da zona de rebaixamento, com apenas um ponto de vantagem sobre o Santos, 16º colocado.

A grande atração do confronto é a estreia do técnico Tite no Flamengo. Sua chegada ao Ninho do Urubu trouxe mais tranquilidade ao clube, com um foco em aproximar os jogadores da comissão técnica, após o fiasco perpetrado durante a gestão de Jorge Sampaoli. O Mengão atualmente ocupa a sexta colocação, empatado em pontos com Athletico-PR, Palmeiras e Grêmio, todos com 44.

No que diz respeito à escalação, o técnico do Cruzeiro Zé Ricardo terá que fazer algumas mudanças. Matheus Jussa, que volta de suspensão, retoma a titularidade no meio-campo, no lugar de Lucas Oliveira, que está suspenso por acúmulo de cartões.

Por problemas médicos, o lateral-direito William não estará disponível e poderá ser substituído pelo zagueiro colombiano Helibelton Palacios. No meio campo, Matheus Pereira e Ian Luccas e são as novas opções. No ataque, Bruno Rodrigues substitui Wesley, que sente dores no joelho, e Arthur Gomes está na frente na disputa com Nikão.

No Flamengo, Tite praticamente mantém a escalação que o ex-interino Mário Jorge utilizou nas últimas duas partidas. Os meio-campistas Arrascaeta e Gerson, que estavam servindo suas seleções nacionais, se juntaram à equipe e viajaram para Belo Horizonte. Com Léo Pereira suspenso, o zagueiro David Luiz deve assumir a posição.

Onde assistir: Premiere

Prováveis escalações:

Cruzeiro: Rafael Cabral; Palacios, Neris, Castán e Marlon; Matheus Jussa, Lucas Silva, Ian Luccas (Kaiki) e Matheus Pereira; Bruno Rodrigues e Arthur Gomes (Nikão). Técnico: Zé Ricardo

Flamengo: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Erick Pulgar e Gerson; Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Tite

