Mangabeira vê Náutico pronto para avançar perante o Cruzeiro: confira escalações e onde assistir

De olho na vaga das oitavas de final e na premiação de R$ 3,3 milhões, Cruzeiro e Náutico se enfrentam nesta terça (25), na Arena Independência, pelo confronto da volta da terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, nos Aflitos, o Timbu ganhou por 1x0, com gol de Gabriel Santiago.

Para o jogo, o técnico Dado Cavalcanti pode escalar uma dupla de volantes para reforçar o setor de marcação da equipe. Com isso, Souza ou Matheus Carvalho devem dar lugar a Juan Gauto. Com lesão no tornozelo, Alisson Santos está fora. O ataque será formado por Kayon, Paul Villero e Jael.



Investigado em esquema de manipulação de resultados na Série A, o zagueiro Paulo Miranda, que deve ter o contrato rescindido em breve com o Náutico, também não joga, sendo substituído por Odivan.

“Esse tempo de preparação foi importante. Tivemos alguns erros no primeiro jogo e essas situações foram colocadas em pauta para a gente evoluir. Acredito que estamos preparados para o jogo. É uma partida que dará visibilidade aos atletas. É uma competição importante, que traz poder financeiro ao clube. Vamos encontrar um adversário forte, da Série A. Estamos à frente no placar, mas temos que trabalhar a bola e jogar também. Se tivermos uma postura boa em campo, forte, vamos sair com a classificação”, afirmou o volante Jean Mangabeira.

No Cruzeiro, a tendência é que seja mantida a base que venceu o Grêmio, no último fim de semana, pela Série A.

Tabu em jogo

O Náutico pode quebrar um tabu histórico nesta noite. O clube nunca ganhou no Independência. Ao todo, são 10 derrotas e dois empates. O Timbu fez três partidas contra o Cruzeiro no local. A primeira em 2012, pela Série A, com derrota por 3x0. Depois, duas pela Série B, em 2020 e 2022, com um empate em 0x0 e uma goleada sofrida por 4x0, respectivamente.

Contra Atlético-MG e América-MG, mais tropeços. Diante do Galo, duas goleadas, uma por 5x1 e outra por 5x0, tomadas em 2012 e 2013, respectivamente, na Série A.

Diante do Coelho, o empate em 0x0 na Série B 2003 foi o melhor dos resultados. No mais, os pernambucanos perderam por 3x0 (1988), 2x1 (1996), 1x0 e 2x0 (1997), 2x1 (2015), 1x0 (2017) e 2x0 (2020). Todos em confrontos pela Segundona.

Onde assistir?

O jogo entre Cruzeiro e Náutico será transmitido no Premiere FC e na SporTV

Prováveis escalações



Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Richard, Ramiro, Mateus Vital e Nikão; Bruno Rodrigues e Gilberto. Técnico: Pepa



Náutico

Vagner; Victor Ferraz, Odivan, Denilson e Diego Matos; Jean Mangabeira, Juan Gauto e Souza (Matheus Carvalho); Paul Villero, Kayon e Jael. Técnico: Dado Cavalcanti



Local: Arena Independência (Belo Horizonte/MG)

Horário: 19h

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP). Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli (ambos de SP)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Transmissão: Premiere FC, SporTV

