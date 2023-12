A- A+

FUTEBOL Cruzeiro x Palmeiras: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão Veja também a escalação de Cruzeiro e Palmeiras para jogo da última rodada do Brasileirão, nesta quarta-feira

Virtual campeão brasileiro, o Palmeiras vai ao Mineirão tentar confirmar de vez o título. O alviverde pode ser campeão até com uma derrota, dada a altíssima diferença no saldo de gols em relação aos rivais Atlético-MG e Flamengo. O jogo Cruzeiro x Palmeiras, da 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, será transmitido ao vivo na TV Globo (TV aberta) e no canal Premiere (pay-per-view).

Onde assistir ao jogo Cruzeiro x Palmeiras ao vivo

O jogo entre Cruzeiro e Palmeiras será transmitido pela TV Globo às 21h30 desta quarta-feira, 6.

Horário do jogo Cruzeiro x Palmeiras

O Cruzeiro é mandante no jogo da 38ª rodada e recebe o Palmeiras no Mineirão, em Belo Horizonte, para a partida às 21h30. O jogo do Brasileirão também pode ser acompanhado online pelos assinantes do Premiere ao vivo no Globoplay.

Escalação do Cruzeiro

Provável escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral; William, João Marcelo, Luciano Castán e Marlon; Ian Luccas, Lucas Silva, Japa e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Bruno Rodrigues. Técnico: Paulo Autuori.





Escalação do Palmeiras

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Rios, Raphael Veiga e Piquerez; Breno Lopes e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

Arbitragem de Cruzeiro x Palmeiras

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ)

Assistente 2: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

