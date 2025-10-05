A- A+

Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Sport: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo válido pela Série A Bola rola às 20h30 deste domingo (5), no Mineirão, pela 27ª rodada

Em meio às polêmicas com a arbitragem do jogo com o Fluminense, o Sport vai a Belo Horizonte para cumprir dois compromissos na capital mineira. O primeiro deles neste domingo (5), às 20h30, no Mineirão, diante do Cruzeiro, pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, o Leão encara o Atlético-MG, na Arena MRV, em duelo atrasado da 14ª rodada. Adversária deste fim de semana, a Raposa goleou os pernambucanos no primeiro turno por 4x0, na Ilha do Retiro, e briga pelo título.

Enquanto o Rubro-negro segue na lanterna com 15 pontos, o time celeste é o terceiro colocado, com 51 pontos, e dono do melhor aproveitamento (79,4%) como mandante até o momento no Brasileirão. São 31 pontos em 13 partidas. Sob o comando de Leonardo Jardim, os mineiros somam 10 vitórias, um empate e duas derrotas - para Ceará e Santos.

Para enfrentar o clube mineiro, o técnico Daniel Paulista terá que quebrar a cabeça para definir quem joga na lateral direita. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Matheus Alexandre só volta a ficar disponível perante o Galo. Substituto imediato do titular, Aderlan apresentou um desconforto muscular na coxa esquerda e está entregue ao departamento médico. O jogador, inclusive, sequer foi relacionado para o duelo com o Fluminense.

Diante da ausência de Matheus Alexandre e da dúvida em relação a Aderlan, a tendência é que Igor Cariús seja o escolhido para fazer o lado direito defensivo. Ano passado, o jogador atuou improvisado no setor. Do lado esquerdo, Luan Cândido será o titular da posição. Autor do gol que garantiu o empate com o Fluminense, o atleta comentou sobre o momento do Sport, mas ressaltou que a equipe vai buscar fazer o melhor no Mineirão.

"Temos trabalhado muito. Durante a semana, a gente vem conversando e, independente da dificuldade, estamos trabalhando para ganhar os jogos. Sabemos que o momento é difícil, mas temos conversado no dia a dia, os atletas estão muito empenhados em tirar o Sport desta situação. Enquanto tiver jogos, a gente vai disputar para conseguir tirar o clube desta situação", salientou.

Retorno

Em meio às dúvidas, Daniel Paulista ganhou um retorno importante para encarar a Raposa. Depois de cumprir suspensão automática, o atacante Derik Lacerda volta ao time titular neste fim de semana. Ele é o vice-artilheiro da equipe na Série A com três gols marcados.

Outro que pode ajudar o clube em Belo Horizonte é Sérgio Oliveira. O português está recuperado de contusão no tornozelo direito e tem trabalhado com o grupo desde o início desta semana. Caso seja relacionado, no entanto, o atleta de 33 anos deve iniciar a partida entre os reservas.

Cruzeiro desfalcado

Para encarar o Sport, a Raposa não poderá contar com quatro peças consideradas titulares. Estão suspensos o zagueiro Fabrício Bruno, o lateral-direito Willian, o volante Lucas Romero e o atacante Kaio Jorge - artilheiro da Série A com 15 gols.

Ficha técnica

Cruzeiro

Cássio; Kauã Moraes, João Marcelo, Villalba e Kaiki Bruno; Walace, Lucas Silva, Matheus Henrique, Christian e Matheus Pereira; Gabigol. Técnico: Leonardo Jardim.

Sport

Gabriel; Igor Cariús, Rafael Thyere, Ramon e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima (Hyoran); Matheusinho, Chrystian Barletta e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

Local: Mineirão (Belo Horizonte/MG)

Horário: 20h30

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Transmissão: sportv e Premiere.

