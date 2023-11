A- A+

BRASILEIRÃO Cruzeiro x Vasco: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão Escalação de Cruzeiro e Vasco, equipes que brigam contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, para jogo desta quarta-feira

Em confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Cruzeiro, 16º colocado na tabela, volta a campo nesta quarta-feira e vai enfrentar o Vasco, 15º colocado, às 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte. O jogo Cruzeiro x Vasco, confronto atrasado da 33ª rodada do Brasileirão, será transmitido ao vivo na TV fechada pelo Premiere.

Com os dois times com 40 pontos na tabela, quem vencer dará um passo enorma para se manter na primeira divisão do Brasileirão. O Cruzeiro vem de uma vitória fora de casa contra o Fortaleza, no último sábado, em confronto adiado da 30ª rodada, da mesma forma que o Vasco, que venceu o América-MG, em casa, na última rodada da competição.

Onde assistir ao jogo Cruzeiro x Vasco ao vivo

O jogo entre Cruzeiro e Vasco será transmitido pelo Premiere às 19h desta quarta-feira, 22.

Horário do jogo Cruzeiro x Vasco

O Cruzeiro é mandante no jogo atrasado da 33ª rodada e recebe o Vasco no Mineirão, em Belo Horizonte, para partida às 19h. O jogo do Brasileirão também pode ser acompanhado online pelos assinantes do Premiere no Globoplay.

Escalação do Cruzeiro

Provável escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado (Ian Luccas) e Mateus Vital; Nikão, Bruno Rodrigues e Rafael Elias. Técnico: Paulo Autuori.

Escalação do Vasco

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim, Pumita, Maicon, Medel, Piton, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Rossi, Gabriel Pec e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Arbitragem de Cruzeiro x Vasco

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistente 1: Michael Stanislau (RS)

Assistente 2: Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

Quatro árbitro: Murilo Francisco Misson Junior (MG)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

Próximos jogos de Cruzeiro e Vasco

O Cruzeiro volta aos gramados na próxima segunda-feira (27/11), quando visita o Goiás, às 20h (de Brasília), no estádio da Serrinha, pela 35ª rodada. Já o Vasco vai jogar contra o Athletico, no sábado (25/11), às 19h30, na Ligga Arena.

