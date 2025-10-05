A- A+

Campeonato Brasileiro Série A: Sport sofre pressão, mas segura empate diante do Cruzeiro Leão abriu o placar com Derik, no primeiro tempo, mas Gabigol empatou na etapa final para a Raposa, decretando o 1x1

No primeiro dos dois desafios do Sport em Minas Gerais pela Série A do Campeonato Brasileiro 2025, o resultado foi de empate. No Mineirão, os pernambucanos ficaram no 1x1 com o Cruzeiro. Derik marcou para o Leão e Gabigol anotou o gol da Raposa. Na próxima partida, os rubro-negros seguem em Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG.





Escalações

A grande mudança no time titular do Sport foi a presença de Romarinho no ataque. No banco, a novidade foi o retorno de Sérgio Oliveira ao grupo de relacionados, após se recuperar de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.

Sem Matheus Alexandre, suspenso, Aderlan ocupou a lateral direita. Outro que ficou fora do time foi o meia Lucas Lima, por conta de dores no músculo adutor da coxa direita. Hyoran foi escolhido para começar jogando.

No Cruzeiro, a lista de suspensos era longa: William, Fabrício Bruno, Lucas Romero e Kaio Jorge. Kauã, Jonathan, Arroyo e Gabigol foram os substitutos, respectivamente.

A expectativa do confronto era de um Cruzeiro pressionando desde o começo do jogo. Dito e feito. Empurrado pela torcida, a Raposa mostrou a intensidade que faz o clube seguir na briga pelo título. Foram duas bolas na trave em 22 minutos. Uma com Matheus Pereira e outra com Gabigol.

O goleiro Gabriel também precisou trabalhar nos chutes de Villalba e Arroyo. O Sport ainda tentou engatar alguns contra-ataques, principalmente com Romarinho pelo lado esquerdo, mas sem sucesso. Precisando corrigir os buracos no meio-campo, o técnico Daniel Paulista chamou o volante Zé Lucas por pelo menos duas vezes para passar orientações de correção.

Antes do intervalo, finalmente o placar foi aberto. A julgar por tudo que foi escrito até aqui, o esperado era usar o ditado popular de "água mole em pedra dura, tanto bate até que fura". Mas a história foi de “quem não faz, leva”. Aos 40 minutos, Derik recebeu ótimo lançamento de Matheusinho, driblou Cássio e finalizou. A bola bateu na trave e terminou no fundo do gol.

Derik, aliás, por pouco não ampliou para 2x0 a vantagem do Sport. Na cara do gol, ele cavou por cima do goleiro e a bola carimbou o travessão.

Segundo tempo

O Cruzeiro se lançou ao ataque na segunda etapa para buscar a virada. A consequência era ficar mais exposto aos contragolpes do Sport. O Leão teve ao menos dois perigosos antes dos 15 do segundo tempo. Não aproveitou e foi penalizado em seguida. Gabigol recebeu passe de Matheus Pereira e bateu colocado para empatar.



Em extremos na tabela, o que unia Cruzeiro e Sport era a sensação de que o empate não servia para ambos. Perto do fim, Barletta, que entrou na vaga de Matheusinho, ainda perdeu uma chance incrível na pequena área. Restou ao Leão somar mais um ponto na tabela e evitar o risco de ter a pior campanha da história do Brasileirão, que ainda segue com a Chapecoense, detentora de apenas 15 pontos na edição 2021 do torneio.

Ficha técnica

Cruzeiro 1

Cássio; Kauã Moraes (Marquinhos), Jonathan (Sinisterra), Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Silva (João Marcelo), Matheus Henrique (Christian (Ryan)), Eduardo e Matheus Pereira; Arroyo e Gabigol. Técnico: Leonardo Jardim.

Sport 1

Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon e Luan Cândido; Rivera (Lucas Kal), Zé Lucas (Pedro Augusto) e Hyoran (Atencio); Matheusinho (Barletta), Romarinho (Igor Cariús) e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

Local: Mineirão (Belo Horizonte/MG)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Gols: Derik (aos 40 do 1ºT) e Gabigol (aos 13 do 2ºT)

Cartões amarelos: Arroyo ( C); Hyoran, Aderlan (S)

