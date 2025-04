Crystal Palace bate Aston Villa, vai à final da Copa da Inglaterra e busca seu maior título

A- A+

Em uma campanha que pode culminar com o maior título de sua história, o Crystal Palace venceu o Aston Villa por 3 a 0 neste sábado em Wembley e se classificou para a final da Copa da Inglaterra. O adversário da decisão do dia 17 de maio será o vencedor do confronto entre Nottingham Forest e Manchester City, que se enfrentam neste domingo, também em Wembley.



Clube com quase 120 anos, o Crystal Palace somente tem conquistas da segunda e terceira divisões do Campeonato Inglês. Na Copa da Inglaterra, o clube da zona sul de Londres foi finalista duas vezes, a última na temporada 2015/2016.



O Crystal Palace teve um caminho relativo tranquilo até a decisão da Copa da Inglaterra. Nos quatro primeiros duelos na competição, o time do técnico austríaco Oliver Glasner só enfrentou um time da elite inglesa, o Fulham, nas quartas de final.



Contra o Aston Villa, time que foi eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões, o Palace teve gol anulado e pênalti perdido, mas conseguiu manter o bom histórico recente de confrontos diretos, agora com quatro vitórias e um empate nos últimos quatro jogos.



Ao Aston Villa, clube com sete títulos da Copa da Inglaterra, resta agora buscar a classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada. A quatro rodadas do final do Campeonato Inglês, o time está somente na sétima colocação, o que o deixa de fora até da Liga Conferência.

O jogo deste sábado em Wembley começou morno. O Crystal Palace, apenas o 12º no Campeonato Inglês, procurava se manter posicionado na defesa e o Aston Villa pouco arriscava. As equipes foram se soltando, e o Palace chegou a marcar com Mateta aos 29 minutos. O gol, porém, foi anulado pelo árbitro que viu falta do atacante francês no início do lance.



Dois minutos depois, o Palace conseguiu comemorar. O meia Eze acertou um belo chute de fora da área, e o goleiro Martinez não conseguiu alcançar a bola alta. O Crystal Palace ainda teve algumas chances no contra-ataque e, como havia feito em todos os seus quatro confrontos na competição, foi para o intervalo com vantagem no placar.



No segundo tempo, o Aston Villa voltou pressionando em busca do empate, mas o Crystal Palace conseguiu responder de maneira rápida. Aos 5 minutos, Eze foi derrubado dentro da área do Aston Villa por Kamara. Na cobrança do pênalti, Mateta chutou para fora, à esquerda do goleiro Martinez, que acertou o canto.



O Crystal Palace aumentou sua vantagem novamente com um belo chute de fora da área, aos 13 minutos. Sarr bateu forte, rasteiro, no canto direito do goleiro adversário. Com a vantagem ampliada, o time procurou se resguardar mais, suportando a pressão do Aston Villa, que teve mais de 70% de posse de bola e 11 finalizações na segunda etapa, e buscando os contra-ataques.



Já nos acréscimos, aos 49 minutos, Nketiah roubou a bola na zona central do campo e acionou Sarr, que avançou em velocidade e tocou na saída de Martinez, selando a classificação do Crystal Palace.

