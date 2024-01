Crystal Palace e Everton empatam e farão 'replay' na Copa da Inglaterra

A- A+

Crystal Palace e Everton, dois times da Premier League, abriram a terceira rodada - 32-avos de final - da Copa da Inglaterra com um empate sem brilho em 0 a 0 nesta quinta-feira (4), e de acordo com o regulamento do torneio terão que repetir a partida para decidir o vencedor.

Este duelo de 'replay' em meados de fevereiro terá como anfitrião o Everton, que nesta ocasião atuou como visitante e que acabou com dez homens em campo devido à expulsão aos 79 minutos de Dominic Calvert-Lewin.

O atacante dos 'Toffees' recebeu o cartão vermelho após uma longa revisão do VAR sobre uma falta cometida em Nathaniel Clyne. A expulsão irritou o Everton, que considerou que a infração não havia sido grave.

"É um contato menor, que em um ritmo normal não é nada. Depois eles analisam em velocidade lenta e tudo mais lento parece pior do que é. Mesmo com dez jogadores, acho que tivemos uma mentalidade excelente", disse o técnico do Everton, Sean Dyche.

Foi a primeira expulsão de Calvert-Lewin na carreira e poderia ter sido fatal para o Everton, cinco vezes campeão da icônica 'FA Cup' e que resistiu o melhor que pôde na reta final em Selhurst Park.

As demais partidas desta fase serão disputadas entre sexta e segunda-feira.

O confronto de maior destaque está marcado para domingo, entre Arsenal e Liverpool, duas das equipes que lideram a Premier League.

Além desse duelo e do Crystal Palace-Everton desta quinta-feira, os outros confrontos diretos entre times da elite nesta rodada serão Tottenham-Burnley e Brentford-Wolverhampton.

O atual campeão, o Manchester City, terá uma partida teoricamente menos difícil diante do Huddersfield, 21º colocado da Championship (2ª divisão), enquanto o Manchester United fechará esta rodada na segunda-feira, visitando o Wigan, equipe que luta pela permanência na League One (3ª divisão).

-- Resultados da 3ª rodada da Copa da Inglaterra com presença de times da 1ª divisão:

- Quinta-feira:

Crystal Palace - Everton 0 - 0

- Sexta-feira:

(16h15) Brentford - Wolverhampton

(16h30) Fulham - Rotherham United (2ª)

(17h00) Tottenham - Burnley

- Sábado:

(9h45) Sunderland (2ª) - Newcastle

(12h00) Gillingham (4ª) - Sheffield United

Queens Park Rangers (2ª) - Bournemouth

Stoke (2ª) - Brighton

(13h30) Middlesbrough (2ª) - Aston Villa

Chelsea - Preston North End (2ª)

- Domingo:

(11h00) Nottingham - Blackpool (3ª)

Manchester City - Huddersfield (2ª)

Luton Town - Bolton (3ª)

West Ham - Bristol City (2ª)

(13h30) Arsenal - Liverpool

- Segunda-feira:

(17h15) Wigan (3ª) - Manchester United

