Campeonato Inglês

Crystal Palace tira a invencibilidade do Liverpool nos acréscimos; Chelsea leva virada do Brighton

Em outro jogo da rodada, Manchester City aplica goleada no Burnley

Gol da vitória do Crystal Palace diante do LiverpoolGol da vitória do Crystal Palace diante do Liverpool - Foto: Ben Stansall/ AFP

Três gigantes do futebol inglês entraram em campo no mesmo horário, neste sábado (27), e deixaram o campo com sentimentos distintos. Líder isolado da Premier League, o Liverpool foi surpreendido pelo Crystal Palace e perdeu a invencibilidade e os 100% de aproveitamento na competição. Já o Chelsea pagou caro pelas chances perdidas no primeiro tempo e levou a virada, em casa, para o Brighton. Apenas o Manchester City fez o dever de casa, goleou e somou três pontos na tabela.

No duelo dos últimos invictos da Premier League, no estádio Selhurst Park, o Crystal Palace derrotou o atual campeão inglês por 2 a 1 e se aproximou do adversário - é o segundo colocado, com 12 pontos, três a menos que o líder. De quebra, o Palace agora é o único que ainda não perdeu no campeonato.

Apesar de contar com um setor ofensivo imponente, formado por Salah, Szoboszlai, Wirtz e Isak, o time comandado por Arne Slot só assustou no primeiro tempo em uma finalização de Gravenberch - que explodiu na trave do goleiro Henderson. Do outro lado, Sarr precisou de 8 minutos para aproveitar uma sobra na pequena área e vazar a meta do brasileiro Alisson.

Com uma defesa organizada e fechada, os campeões da Copa da Inglaterra atormentavam a zaga do líder com Mateta, Sarr e Pino, que quase anotou o segundo - Alisson impediu que os anfitriões fossem ao vestiário com uma vantagem ainda maior. No segundo tempo, os visitantes foram para cima e conseguiram igualar o placar aos 41 minutos, com Chiesa, mas, no último lance, aos 52 minutos, Nketiah bateu no contrapé de Alisson e anotou o tento da vitória do Palace.

A menos de 15km dali, em pleno Stamford Bridge, o Chelsea cansou de perder gols no início do jogo, sofreu a virada do até então ameaçado Brighton, por 3 a 1, e permaneceu com 8 pontos na tabela, desperdiçando a chance de se aproximar dos primeiros colocados.

Chelsea perde para o Brighton na Premier LeagueChelsea perde para o Brighton na Premier League. Foto: Henry Nicholls/AFP

A partida teve dois tempos distintos. Na etapa inicial, a equipe azul dominou completamente o adversário, especialmente investindo pelas beiradas, com Estêvão e Pedro Neto, e o placar parcial de 1 a 0 - gol de cabeça de Enzo Fernández - deixou a desejar. Também titular, João Pedro jogou improvisado por dentro e pouco foi acionado contra sua ex-equipe.

O castigo pelas chances perdidas pelo time de Enzo Maresca veio na etapa final. A expulsão de Chalobah no início do segundo tempo renovou os ânimos do Brighton, que aproveitou a vantagem numérica para agredir os anfitriões em busca do empate. Welbeck, que havia acabado de entrar, igualou o placar. De tanto insistir, os visitantes viraram nos acréscimos, em cabeceio de De Cuyper. Welbeck ainda fez mais um nos acréscimos.

Já o Manchester City, do técnico Pep Guardiola, não tomou conhecimento do Burnley, goleou por 5 a 1, no Etihad Stadium, e chegou aos 10 pontos na classificação. Haaland, com dois tentos nos acréscimos, e Estève, autor de dois gols contra, foram os artilheiros do jogo.

Halland comemora gol marcado contra o BurnleyHaaland comemora gol marcado contra o Burnley. Foto: Darren Staples / AFP

Logo aos 12 minutos, o francês jogou a bola contra a própria meta ao tentar cortar um chute de Doku. O Burnley empatou com Anthony, ainda no primeiro tempo, mas o luso-brasileiro Matheus Nunes voltou a colocar os anfitriões à frente. Estève, então, voltou a marcar contra ao desviar um cruzamento da direita, facilitando o caminho do Manchester City. Haaland ainda marcou dois gols nos acréscimos para fechar o placar.

Confira os resultados deste sábado pela 6ª rodada da Premier League:
Brentford 3 x 1 Manchester United
Chelsea 1 x 3 Brighton
Crystal Palace 2 x 1 Liverpool
Leeds United 2 x 2 Bournemouth
Manchester City 5 x 1 Burnley

