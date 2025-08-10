Crystal Palace vence Liverpool nos pênaltis e conquista Supercopa da Inglaterra

A- A+

O Crystal Palace conquistou seu primeiro título da Supercopa da Inglaterra contra o Liverpool (2-2, 3-2 nos pênaltis) neste domingo (10), em Wembley, três meses após o triunfo na final da Copa da Inglaterra contra o Manchester City (1-0).

Os 'Eagles' empataram duas vezes, no primeiro e no segundo tempo, contra os campeões ingleses, que disputavam sua primeira partida oficial desde a trágica morte do atacante Diogo Jota em um acidente de carro no início de julho.

Após uma assistência do alemão Florian Wirtz, o Liverpool abriu o placar por meio do francês Hugo Ekitiké, que marcou seu primeiro gol pela nova equipe (4').

O Crystal Palace reagiu com um pênalti convertido por Jean-Philippe Mateta após uma falta de Virgil van Dijk (17') e quatro minutos depois o Liverpool fez 2 a 1 finalizado por meio de Dean Henderson após um cruzamento de Jérémie Frimpong (21').

Com domínio na segunda etapa, os 'Eagles' empataram com Ismaïla Sarr, que encontrou uma brecha numa defesa mal posicionada (77').

Três pênaltis desperdiçados pelo Liverpool, um deles por seu ídolo Mohamed Sallah, permitiram que o clube do sul de Londres conquistasse o primeiro título nacional da temporada.

A partida foi um balde de água fria para o renovado Liverpool, que, após conquistar seu 20º título inglês em maio passado, entrou no mercado de transferências ansioso para se fortalecer sem poupar gastos.

Wirtz (US$ 145 milhões/R$ 787 milhões pela cotação atual), Ekitike (US$ 93 milhões/R$ 505 milhões), Frimpong (US$ 46,5 milhões/R$ 252,5 milhões) e o lateral húngaro Milos Kerkez (US$ 54,6 milhões/R$ 296,5 milhões) foram titulares nesta partida entre os campeões da Copa da Inglaterra e da Premier League.

O técnico holandês Arne Slot comemorou logo cedo a primeira jogada entre seus novos jogadores: Wirtz encontrou Ekitike na entrada da área, e o atacante francês, com excelente controle, girou na direção ao gol e ajustou o chute na trave direita, fora do alcance de Dean Henderson (4').



- Homenagem a Diogo Jota -

O Crystal Palace mostrou que não estava em Wembley para ser um coadjuvante. Em um contra-ataque, Virgil Van Dijk derrubou Sarr dentro da área, resultando em um pênalti convertido por Mateta.

Chegou então o emocionante 20º minuto da partida, com torcedores presentes no estádio prestando homenagem ao jogador português do Liverpool, Diogo Jota, que morreu junto com seu irmão André Silva em um acidente de carro em julho passado na Espanha.

Enquanto as arquibancadas aplaudiam Jota, em cuja homenagem um minuto de silêncio já havia sido observado antes do apito final, Frimpong cruzou em curva na direção do gol, enganando Henderson (21').

A partida foi para o intervalo com o Liverpool em vantagem, dominando a maior parte do jogo, mas o intervalo foi melhor para os 'Eagles', que empataram com Sarr (77') após um erro da defesa dos 'Reds'.

Sem prorrogação, a partida foi decidida na disputa por pênaltis, na qual Salah, Alexis Mac Allister e Harvey Elliott desperdiçaram suas cobranças.

Para o Palace, Mateta, Sarr e o jovem norte-irlandês Justin Devenny converteram as suas diante do goleiro brasileiro Alisson Becker e ergueram mais um troféu em Wembley apenas três meses após o primeiro.

