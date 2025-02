A- A+

Futebol Copa do Nordeste: Náutico é goleado pelo CSA e perde chance de entrar no G4 Timbu comete diversos erros defensivos e leva 4x1 do Azulão, no Rei Pelé; clube volta a campo na segunda (3), contra o Retrô, nos Aflitos, pelas quartas de final do Pernambucano

O que faltou ao Náutico, sobrou ao CSA: eficácia. O Timbu até criou boas chances, carimbou a trave, mas não foi letal. Já o Azulão aproveitou as oportunidades que teve para construir a goleada por 4x1, no Rei Pelé, pelo Grupo B da Copa do Nordeste. Os pernambucanos estão em sétimo, com quatro pontos. Os alagoanos pularam para a liderança, com nove.

O Náutico começou até esboçando uma postura mais ofensiva, avançando pela direita com Patrick Allan e Wenderson. Acontece que bastou os alagoanos armarem o primeiro ataque para o placar ser aberto no Rei Pelé. Guilherme Cachoeira recebeu ótimo passe de Brayann, driblou Muriel e fez 1x0.

Não é replay: aos 26 minutos, novamente Brayann achou um buraco na zaga do Náutico e acionou Cachoeira. Dessa vez, o atacante optou por tocar na saída de Muriel e ampliou a vantagem do CSA.

Cachoeira, de fora da área, quase marcou o terceiro em chute defendido por Muriel. Lá na frente, Vinícius, o estreante do dia, e Paulo Sérgio tentaram aumentar a presença de área para diminuir o prejuízo. O Timbu pressionou no fim do primeiro tempo, mas foi ao intervalo sem marcar.

A sorte não estava do lado alvirrubro. Mal começou o segundo tempo e mais uma vez o CSA marcou aproveitando a falha da marcação de Léo Coltro. Tiago Marques completou o cruzamento rasteiro e fez 3x0.



O Náutico seguia tentando um gol para reanimar a equipe, mas a pontaria não estava das melhores. Aos 24, Paulo Sérgio cobrou falta fechada e a bola carimbou a trave. O que estava ruim ficou ainda pior quando Kauan Maranhão, que tinha entrado minutos depois, foi expulso.



Reação tardia

Ao 34, o CSA errou na saída de bola. Marco Antônio recuperou e deixou para Kayon, que serviu Samuel Otusanya para diminuir o placar. Não houve espaço para criar esperanças: três minutos depois, Ramon acertou um chute forte de longe e marcou o quarto gol dos mandantes.

Ficha técnica

CSA 4

Georgemy; Cedric, Betão, Wanderson e Enzo; Camacho (Silas), Gustavo Nicola (Ramon), Vander (Marcelinho) e Brayann; Guilherme Cachoeira (Robinho) e Tiago Marques (Klenisson). Técnico: Higo Magalhães

Náutico 1

Muriel; Marcos Ytalo, Léo Coltro, Felipe Santana e Igor Fernandes; Sousa, Auremir (Samuel Otusanya), Wenderson (Kauan Maranhão) e Patrick Allan (Marco Antônio); Paulo Sérgio (Índio) e Vinícius (Kayon). Técnico: Marquinhos Santos

Local: Rei Pelé (Maceió/AL)

Árbitro: Tarcísio Flores da Silva (RN). Assistentes: Lorival Candido das Flores e George Italo Antas Nogueira (ambos do RN)

Gols: Guilherme Cachoeira (aos 6 e 26 do 1ºT), Tiago Marques (aos 4 do 2ºT), Samuel Otusanya (aos 34 do 2ºT), Ramon (aos 37 do 2ºT)

Cartões amarelos: Camacho, Marcelinho (C); Auremir, Marcos Ytalo, Felipe Santana, Samuel Otusanya, Kauan Maranhão (N)

Cartão vermelho: Kauan Maranhão (N)

