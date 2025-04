A- A+

Futebol CSA x Náutico: confira escalações e onde assistir ao jogo pela Série C Timbu busca primeira vitória na competição para se aproximar do G8 da competição

Uma vitória pode levar o time ao G8. Uma derrota e a entrada na zona de rebaixamento vira um risco real. Começo de campeonato é assim: cada ponto pode ser a diferença entre céu e inferno. Buscando o primeiro triunfo na Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico visita o CSA, às 19h30, no Rei Pelé.

"Cada jogo traz uma história e uma dificuldade. Nós vamos pegar um adversário muito bom dentro de casa, com números muito bons, mas a ideia é não mudar a característica de jogo. Nós não mudamos a forma de jogar. Então, pode ter certeza que vai ser uma equipe muito parecida do que foi o último jogo, com as melhoras naturais do trabalho", avaliou o auxiliar-técnico do Náutico, Guilherme dos Anjos.

Tabu

O Náutico não vence o CSA como visitante desde 2021. A última vitória foi por 1x0, pela Série B. O gol foi marcado por um atleta que ainda está no clube, o atacante Vinícius. De lá para cá, os pernambucanos engataram uma sequência de tropeços.

Em 2022, as equipes se enfrentaram duas vezes em Alagoas. Pela Copa do Nordeste, o CSA venceu por 3x1. Pela Série B, triunfo dos mandantes por 2x0. Os outros dois jogos do período foram em 2024 e 2025. No ano passado, empate em 2x2 pela Série C. Já neste ano, o Azulão aplicou uma goleada por 4x1 no Rei Pelé.

Ao todo, nos jogos com mando do CSA, os alagoanos levam a vantagem, com sete vitórias, três empates e cinco derrotas. Nenhum dos triunfos do Náutico foi na Série C.

"É um embate que tem um histórico ruim para nós. Só que chegamos em uma situação completamente diferente, com equipe diferente, postura diferente, padrão de alta intensidade diferente, então a expectativa é muito positiva. Nós não podemos ser coadjuvantes em jogo algum. O Náutico tem uma camisa pesada", apontou.

O Náutico é o atual 16º colocado da Série C, com apenas um ponto. A equipe vem de uma derrota por 2x1 para o Itabaiana, em Sergipe, e um empate sem gols nos Aflitos, perante o Botafogo-PB. O CSA é o 13º, com dois, colecionando empates diante de Anápolis, no Rei Pelé, e ABC, no Frasqueirão. Ambos por 1x1.

Kuki

O ex-atacante do Náutico, Kuki, segue internado no Hospital Português, no Recife, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico, na noite da última segunda-feira (21). Por meio das redes sociais do clube, a esposa do ídolo alvirrubro, Vanessa, comentou sobre a situação do marido.

"Queria primeiro agradecer a todos vocês por toda a força que a gente tem recebido. São muitas mensagens, não estou conseguindo dar conta de responder a todo mundo. Sei que está todo mundo aflito, querendo saber, ter notícias dele, mas, graças a Deus, Kuki vem evoluindo dentro do cenário dele. É um quadro que exige atenção, mas ele está sendo muito bem tratado, está com uma equipe maravilhosa, que está dando uma ótima assistência. Ele vem evoluindo, e agradeço por vocês continuarem nas orações, mandando toda essa energia positiva para a recuperação dele", agradeceu.

Ficha técnica

CSA

Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Betão, Marcão e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola, Vander e Brayann; Igor Bahia e Guilherme Cachoeira. Técnico: Higo Magalhães

Náutico

Muriel, Arnaldo, João Maistro, Carlinhos, Luiz Paulo,Igor Pereira, Auremir, Marco Antônio e Patrick Allan;, Vinicius e Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos.

Local: Rei Pelé (Maceió/AL)

Horário: 19h30

Árbitro: Tarcísio Flores da Silva (RN). Assistentes: Lorival Cândido das Flores (RN) e George Italo Antas Nogueira (RN)

Transmissão: Nosso Futebol

Veja também