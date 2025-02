A- A+

Futebol CSA x Náutico: confira escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Nordeste Timbu encara o Azulão nesta quarta (25), às 21h30, no Rei Pelé, pelo Grupo B

Que tal começar o Carnaval ocupando uma das vagas do G4 do Grupo B da Copa do Nordeste e terminar a festa, lá na Quarta-feira de Cinzas, celebrando uma classificação na semifinal do Campeonato Pernambucano, encarando o Maguary? Esses são os próximos dois objetivos do Náutico em 2025. O primeiro passo pode ser dado nesta quarta (26). O Timbu, quinto colocado do Nordestão, com quatro pontos, enfrenta o CSA, em terceiro, com seis. O confronto será no Rei Pelé.





Preparado

Principal reforço do Náutico para 2025, o atacante Vinícius pode ser relacionado para o confronto, estreando com a camisa alvirrubra em 2025, após boa passagem entre 2020 e 2021, com 14 gols em 57 jogos. O atleta deve ficar como opção no banco de reservas.

Vinicius, aliás, foi o autor do gol que marcou a última vitória do Náutico diante do CSA, em 2021, por 1x0, no Rei Pelé, em encontro válido pela Série B do Campeonato Brasileiro.

“Eu estou me sentindo bem. Estava treinando normalmente (no Goiás) e me coloquei à disposição do treinador (Marquinhos Santos). Claro que vou precisar de ritmo de jogo, como qualquer jogador precisa, mas a vontade de vencer, muitas das vezes, supera isso”, disse o atacante, que não entra em campo desde o dia 18 de janeiro, no empate em 0x0 do Esmeraldino com o CRAC, pelo Campeonato Goiano.

“O jogo mais importante da vida é o próximo, então é agora, contra o CSA. Temos de fazer um grande trabalho. O sentimento é o melhor possível, e será melhor ainda com a vitória. Espero poder fazer essa estreia”, completou. Para o confronto, o Náutico não terá a presença do zagueiro Odivan, com dores na coxa. A defesa será composta por Felipe Santana e Léo Coltro.

Na cabeça de área, o volante Auremir deve regressar ao time após ser poupado perante o Decisão, no Campeonato Pernambucano. Com isso, Igor Pereira fica como opção no banco de reservas.

G4

Para voltar ao G4, o Náutico pode até empatar diante do CSA. Isso porque o quarto lugar é o Ceará, também com quatro pontos. O Vozão, contudo, tem um jogo a menos a ser disputado perante o Bahia, em Salvador, com chances de ultrapassar posteriormente os pernambucanos.

Além disso, os alvirrubros teriam de secar a Juazeirense, em sétimo, com dois pontos, que encara, no Castelão, o Sampaio Corrêa, lanterna, com um ponto. Se vencer, o Náutico pode até chegar em primeiro, mas teria de tirar uma diferença enorme de oito gols de saldo para o líder Bahia.

Ficha técnica

CSA

Georgemy; Cedric, Betão, Wanderson e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola, Vander e Brayann; Guilherme Cachoeira e Igor Bahia. Técnico: Higo Magalhães

Náutico

Muriel; Marcos Ytalo, Léo Coltro, Felipe Santana e Igor Fernandes; Sousa, Auremir, Marco Antônio e Patrick Allan; Paulo Sérgio e Samuel Otusanya. Técnico: Marquinhos Santos

Local: Rei Pelé (Maceió/AL)

Horário: 21h30

Árbitro: Tarcísio Flores da Silva (RN). Assistentes: Lorival Candido das Flores e George Italo Antas Nogueira (ambos do RN)

Transmissão: SBT (TV aberta) e Premiere (Pay-per-view)

