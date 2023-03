CSA x Sport: veja escalações e onde assistir

A- A+

Garantido antecipadamente para as quartas de final da Copa do Nordeste, o Sport entra em campo nesta quarta (22), no Rei Pelé, diante do CSA, pela última rodada da fase de grupos, buscando a liderança na chave A. O Leão já está no topo, com 16 pontos, e pode permanecer assim em caso de triunfo. Se perder ou empatar, terá que secar o Fortaleza, em segundo, com 15, que visita o Santa Cruz, no Arruda.



Para o confronto, o Sport terá a volta do zagueiro Sabino, que cumpriu suspensão automática, além de Enderson, outro que ficou fora do jogo passado pelo Nordestão, diante do Santa Cruz, na Arena de Pernambuco, por conta do vermelho recebido perante o Sergipe. Em contrapartida, Fabinho recebeu o terceiro amarelo e está fora. Ronaldo, com uma entorse no tornozelo, é dúvida.





No histórico de confronto entre as equipes, o Sport tem larga vantagem. São 20 vitórias, três empates e apenas oito derrotas. No confronto mais recente, na Ilha do Retiro, pela Série B 2022, o time rubro-negro goleou por 4x0.



Onde assistir?



O jogo será transmitido pelo streaming “Nosso Futebol” e pela DAZN.



Prováveis escalações



Ficha técnica



CSA

Dalberson; Celsinho, Paulo César, Xandão e Pará; Bruno Matias, Almir Luan e Tomas Bastos; Jean Carlo, João Felipe e Kaio Nunes. Técnico: Vinícius Bergantin.



Sport

Renan; Eduardo, Sabino, Rafael Thyere e Igor Cariús; Fábio Matheus (Ronaldo), Pedro Martins e Jorginho; Luciano Juba, Edinho e Vágner Love. Técnico: Enderson Moreira



Local: Rei Pelé (Maceió/AL)

Horário: 21h30

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA). Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e Ledes Jose Coutinho Neto (ambos da BA)

