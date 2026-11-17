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Futebol CT do Náutico será utilizado por seleções na Copa feminina de 2027 A nova edição do Catálogo de Centros de Treinamento de Seleções (CTS) apresenta 47 opções de locais, distribuídas por 38 cidades das cinco regiões do país

A Fifa atualizou a lista de centros de treinamento e locais de hospedagem disponíveis para as 32 seleções que disputarão a Copa do Mundo feminina de 2027, que será realizada no Brasil. O número de locais de preparação pulou de 38 para 47, incluindo agora o CT Wilson Campos, do Náutico, que se junta ao CT do Retrô entre os espaços que ficarão à disposição das equipes no torneio.

Em nota, a Fifa informou que "a atualização amplia o número de opções disponíveis para as seleções participantes e reforça o compromisso da Fifa de oferecer as melhores instalações possíveis para a preparação das equipes antes e durante a competição, levando em conta a diversidade geográfica e as características regionais do Brasil".

Além do CT do Náutico, as novidades foram as entradas do CT do Atlético-MG, em Belo Horizonte/MG; o estádio Brinco de Ouro, em Campinas/SP; o complexo de treinamento do Cuiabá, em Cuiabá/MT; e o CT do Mirassol, em Mirassol/SP.

"Cada CTS será como uma segunda casa para as seleções durante a maior competição do futebol feminino no Brasil. Cada opção de CTS combina um centro de treinamento com um local de hospedagem, permitindo que as seleções realizem suas atividades esportivas e operacionais em um ambiente adaptado às exigências da preparação de alto rendimento", completou a entidade.

Com 32 seleções participantes, a Copa do Mundo Feminina será disputada no Brasil e acontecerá entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027. Esta será a primeira edição do torneio sediada na América do Sul. A Arena de Pernambuco será um dos palcos da competição, com previsão de receber sete partidas.

Pernambuco terá dois jogos do Grupo E, um do Grupo A, um do Grupo D, um do Grupo G, um do Grupo B e o mata-mata entre 1ºC x 2º D.

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