CORRIDA

CTTU divulga esquemas de trânsito para eventos esportivos neste domingo (23)

Três corridas de rua movimentarão o Centro e as Zonas Norte e Sul do Recife. Agentes e orientadores da CTTU estarão nas vias para promover a segurança viária

Segunda edição da corrida solidária realizada pelo MVSegunda edição da corrida solidária realizada pelo MV - Foto: Divulgação

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) preparou esquemas de mobilidade em função de três corridas de rua que ocorrem na manhã deste domingo (23).

As operações terão início às 5h, com a Organno Run, em Boa Viagem.

Às 5h30, será a vez da ASICS Run Challenge, no Centro, e da Etapa Norte da Corrida dos Morros, próximo ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição.

Na Organno Run, os atletas seguirão pela Avenida Boa Viagem, entre o Segundo Jardim e o Parque Dona Lindu. Durante o evento, alguns desvios serão realizados nos seguintes pontos:

No Centro, a ASICS Run Challenge tem sua largada no Forte do Brum, às 5h30.

Fechando a programação, o Morro da Conceição, na Zona Norte, receberá a Corrida dos Morros, também às 5h30.

A CTTU orienta para que os condutores fiquem atentos à sinalização temporária e sigam as orientações dos agentes de trânsito. Todos os bloqueios serão desfeitos progressivamente, conforme o avanço dos atletas.

Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da CTTU, disponível 24 horas por dia, pelo número: 0800.081.1078.

