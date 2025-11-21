A- A+

CORRIDA CTTU divulga esquemas de trânsito para eventos esportivos neste domingo (23) Três corridas de rua movimentarão o Centro e as Zonas Norte e Sul do Recife. Agentes e orientadores da CTTU estarão nas vias para promover a segurança viária

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) preparou esquemas de mobilidade em função de três corridas de rua que ocorrem na manhã deste domingo (23).

As operações terão início às 5h, com a Organno Run, em Boa Viagem.

Às 5h30, será a vez da ASICS Run Challenge, no Centro, e da Etapa Norte da Corrida dos Morros, próximo ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição.

Na Organno Run, os atletas seguirão pela Avenida Boa Viagem, entre o Segundo Jardim e o Parque Dona Lindu. Durante o evento, alguns desvios serão realizados nos seguintes pontos:

Os condutores que seguem pela Avenida Boa Viagem devem acessar a Rua João Cardoso Aires; as vias Bruno Veloso, Ernesto de Paula Santos, Félix de Brito e Melo e Padre Bernardino Pessoa serão desviadas para a Rua dos Navegantes;



já os motoristas que seguem pela Rua Vicente Gomes devem acessar a Rua Setúbal.

No Centro, a ASICS Run Challenge tem sua largada no Forte do Brum, às 5h30.

Os atletas seguirão pela Avenida Militar, Ponte do Limoeiro, Rua Prefeito Artur Lima Cavalcanti, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Palácio do Campo das Princesas, Avenida Martins de Barros, Cais de Santa Rita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais José Estelita, Cabanga, Via Mangue e retornam ao ponto de partida.

Fechando a programação, o Morro da Conceição, na Zona Norte, receberá a Corrida dos Morros, também às 5h30.

O percurso de 1,6 km terá largada na Rua Morro da Conceição, segue pela Rua Itacoatiara até a Rua Dois de Fevereiro, Rua Córrego do Ouro e Rua da Mocidade, encerrando no ponto de partida, próximo ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição.



No trajeto de 4 km, os corredores seguem pela Rua Itacoatiara, Rua Dois de Fevereiro, Rua Japaratuba, Rua Vasco da Gama, Rua Miguel Carneiro, Rua Nordeste, Rua Dois de Fevereiro, Rua Córrego do Euclides, Rua São Domingos Sávio, retornando pela Rua Córrego do Euclides, Rua Córrego do Ouro, Rua da Mocidade e finalizando no ponto de partida.



Os atletas que optarem pelo percurso de 8 km também terão largada na Rua Morro da Conceição. O trajeto segue pela Rua Itacoatiara, Rua Dois de Fevereiro, Rua Japaratuba, Rua Vasco da Gama, Rua Miguel Carneiro, Rua Nordeste, Rua Córrego do Ouro, Rua Córrego do Euclides, Rua Uriel de Holanda, Rua Alto José Bonifácio e Rua da Mocidade, retornando ao ponto inicial na Rua Morro da Conceição. Segundo a organização do evento, o término da corrida está previsto para as 9h.

A CTTU orienta para que os condutores fiquem atentos à sinalização temporária e sigam as orientações dos agentes de trânsito. Todos os bloqueios serão desfeitos progressivamente, conforme o avanço dos atletas.



Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da CTTU, disponível 24 horas por dia, pelo número: 0800.081.1078.

