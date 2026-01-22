A- A+

Mobilidade Urbana CTTU divulga esquemas de trânsito para corridas de rua neste domingo (25) A Corrida do Novo 2026, na Zona Sul, e a CFAP Running, no Centro, vão movimentar os corredores da cidade

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) divulgou os esquemas de mobilidade em função de duas corridas de rua que acontecerão na manhã deste domingo (25).

Na Zona Sul, as operações terão início logo na madrugada, a partir da 0h, para a montagem da estrutura da Corrida do Novo 2026, em Boa Viagem.

No Centro, a CFAP Running terá largada no Forte do Brum, a partir das 5h.

Na Corrida do Novo 2026, haverá um desvio antecipado já às 0h do domingo, da Avenida Boa Viagem para a Rua Armindo Moura, a fim de viabilizar a montagem do pórtico de largada e chegada no Parque Dona Lindu.

A prova, que conta com percursos de 5k, 10k e 15k, terá sua operação principal das 5h às 11h.

Os atletas partirão do Parque Dona Lindu seguindo pela Avenida Boa Viagem, no sentido subúrbio, e acessarão a Avenida Zequinha Barreto, em Jaboatão dos Guararapes.

O percurso continua pela Avenida Visconde de Jequitinhonha, utilizando a pista leste no contrafluxo, e entra na Rua Verdes Mares para acessar novamente a Avenida Boa Viagem.

A partir daí, os corredores seguem em direção ao Pina até a altura da Rua Ondina, de onde iniciam o retorno pela própria orla até o ponto de chegada.

Durante o evento, os principais desvios ocorrerão no cruzamento da Avenida Visconde de Jequitinhonha (na pista leste) com a Rua Professor Mário de Castro, em que os condutores serão orientados para a pista oeste da referida avenida.

Todo o trecho informado da orla também estará indisponível para o fluxo de veículos durante a realização da prova.

No Centro, a CFAP Running contará com o apoio operacional de nove agentes de trânsito. A largada acontece no Forte do Brum, às 5h, e os corredores seguirão pela Avenida Militar, Ponte do Limoeiro, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Praça da República e Avenida Martins de Barros.

O percurso segue pela Ponte 12 de Setembro e Avenida Alfredo Lisboa, retornando ao ponto de partida pela Avenida Militar.

A CTTU orienta que os condutores fiquem atentos à sinalização temporária e sigam as orientações dos agentes de trânsito.

Todos os bloqueios serão desfeitos progressivamente, conforme o avanço dos atletas. Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da autarquia, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.

