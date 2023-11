A- A+

Corrida dos Morros CTTU monta esquema especial de trânsito para Corrida dos Morros do Recife A corrida vai acontecer neste sábado (25), a partir das 6h50

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) preparou uma operação especial de monitoramento de trânsito para acompanhar a Corrida dos Morros do Recife, que acontece no sábado (25), a partir das 6h50. Confira:

O trajeto será feito pelas ruas do Morro da Conceição, Rua Itacoatiara, Rua Dois de Fevereiro, Rua Córrego do Ouro, Rua Córrego do Euclides, Rua Alto José Bonifácio, Rua da Mocidade.

A interdição acontecerá a partir das 6h. Ao todo, um efetivo de 41 agentes de trânsito foi destacado para a operação, com o objetivo de orientar condutores e pedestres, além de promover a segurança viária no local do evento.

Nos trechos bloqueados, o acesso só será permitido após a passagem de todos os participantes. O encerramento da corrida está previsto para às 10h, horário que deve acontecer a liberação do trânsito.

Corrida dos Morros

A Corrida dos Morros terá sua primeira edição em 2023. Além de fomentar a atividade esportiva, a Prefeitura do Recife visa conectar morros e outras regiões da cidade, celebrando a cultura local, impulsionando a economia e combatendo desigualdades.

O projeto inclui a contratação de profissionais das comunidades envolvidas, doação de tênis e alimentos na retirada dos kits e oferta de 45 cortesias para membros das comunidades.

As corridas são divididas entre percusos de 1,6 km (Trajeto Curto) e 5 km (Trajeto Longo). As inscrições custavam R$ 88,00, mas já estão encerradas.

