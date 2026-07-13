Cubarsí prega atenção à Espanha, mas diz não ter medo do francês Mbappé: 'Não me assusta'
Mesmo jovem, o defensor já encarou Mbappé com a camisa do Barcelona e tem motivos para celebrar, visto que já levou a melhor contra o frânces algumas vezes
Presente até o fim em todas as seis partidas da Espanha na Copa do Mundo 2026 e um dos responsáveis por formar uma defesa sólida de apenas um gol sofrido, o jovem zagueiro Cubarsí, de 19 anos, afirmou não ter medo de encarar Mbappé na semifinal desta terça-feira. Claro, sem desmerecer o poder de decisão do astro francês.
Mesmo jovem, o defensor já encarou Mbappé com a camisa do Barcelona e teve motivos para celebrar, pois os catalães ganharam o último embate por 3 a 2 e caminharam para a conquista de LaLiga. Bem verdade que o atacante entrou apenas na segunda etapa, mas o defensor se sobressaiu, impedindo-o de ajudar os merengues a buscarem a igualdade.
Em entrevista ao Diário As, da Espanha, Cubarsí mostrou muita personalidade para responder se o artilheiro francês prega medo "Mbappé? Não me assusta. Sem medo", respondeu, antes de alertar sobre as qualidades do oponente.
Leia também
• Espanha x França: uma rivalidade de longa data, agora mais equilibrada
• França x Espanha e Inglaterra x Argentina: as maiores semifinais da Copa do Mundo desde 1990
• Espanha chega sem desfalques e com Yamal em melhor forma para enfrentar a França na Copa
"Mas todos conhecem suas qualidades. Mesmo que não esteja participando ativamente da partida, ele pode mudar o jogo com uma ação rápida", destacou. "Ele é único, assim como Lamine Yamal. É preciso ficar atento durante os 90 minutos."
O jogo é tratado como uma decisão antecipada da Copa do Mundo e o zagueiro ainda revelou na entrevista que sonhou em conquistar o título nos Estados Unidos. "Eu me vi com a Copa do Mundo", afirmou, confiante.
A Espanha ganhou o último embate com os franceses por 5 a 4 pela Nations League, em 2025 - chegou a abrir 5 a 1. Na ocasião, Mbappé até anotou um gol de pênalti, mas Cubassí não saiu do banco de reservas naquele dia. A zaga espanhola tinha Le Normand e Huijsen. Agora, no reencontro, o garoto do Barcelona terá a seu lado Laporte, com Pedro Porro e Cucurella nas laterais.