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COPA DO MUNDO Cubarsí prega atenção à Espanha, mas diz não ter medo do francês Mbappé: 'Não me assusta' Mesmo jovem, o defensor já encarou Mbappé com a camisa do Barcelona e tem motivos para celebrar, visto que já levou a melhor contra o frânces algumas vezes

Presente até o fim em todas as seis partidas da Espanha na Copa do Mundo 2026 e um dos responsáveis por formar uma defesa sólida de apenas um gol sofrido, o jovem zagueiro Cubarsí, de 19 anos, afirmou não ter medo de encarar Mbappé na semifinal desta terça-feira. Claro, sem desmerecer o poder de decisão do astro francês.



Mesmo jovem, o defensor já encarou Mbappé com a camisa do Barcelona e teve motivos para celebrar, pois os catalães ganharam o último embate por 3 a 2 e caminharam para a conquista de LaLiga. Bem verdade que o atacante entrou apenas na segunda etapa, mas o defensor se sobressaiu, impedindo-o de ajudar os merengues a buscarem a igualdade.



Em entrevista ao Diário As, da Espanha, Cubarsí mostrou muita personalidade para responder se o artilheiro francês prega medo "Mbappé? Não me assusta. Sem medo", respondeu, antes de alertar sobre as qualidades do oponente.





"Mas todos conhecem suas qualidades. Mesmo que não esteja participando ativamente da partida, ele pode mudar o jogo com uma ação rápida", destacou. "Ele é único, assim como Lamine Yamal. É preciso ficar atento durante os 90 minutos."



O jogo é tratado como uma decisão antecipada da Copa do Mundo e o zagueiro ainda revelou na entrevista que sonhou em conquistar o título nos Estados Unidos. "Eu me vi com a Copa do Mundo", afirmou, confiante.



A Espanha ganhou o último embate com os franceses por 5 a 4 pela Nations League, em 2025 - chegou a abrir 5 a 1. Na ocasião, Mbappé até anotou um gol de pênalti, mas Cubassí não saiu do banco de reservas naquele dia. A zaga espanhola tinha Le Normand e Huijsen. Agora, no reencontro, o garoto do Barcelona terá a seu lado Laporte, com Pedro Porro e Cucurella nas laterais.

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