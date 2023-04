A- A+

Corinthians Cuca anuncia saída do Corinthians, em meio a crise por condenação na Suíça; veja vídeo Pelas redes sociais, clube confirma decisão do técnico, alegando pedido da família

Técnico recém-contratado do Corinthians, Cuca anunciou em coletiva que não ficará no cargo. O treinador alegou ser uma decisão pessoal, em função da pressão que vem sofrendo dos últimos dias, devido a uma condenação por estupro, em 1987, na Suíça. “Estou passando a pior coisa, quando falam da sua dignidade, invadem as redes da família com ofensas. Saio neste momento por um pedido da família”, disse.

Desde que foi anunciado pelo Corinthians, o técnico vem enfrentando uma onda de protestos, lembrando o envolvimento de Cuca num caso de violência sexual contra uma menina de 13 anos, junto com outros três jogadores do Grêmio. O episódio, que ficou conhecido como o "Escândalo de Berna", voltou à tona na última semana e detalhes do processo estão sendo revisitados.





| Ultimas palavras do Cuca, como técnico do Corinthians.



"Espero um dia voltar..." pic.twitter.com/Xs0yFRI03J — SCCP News (@_sccpnews) April 27, 2023

Após o jogo dessa quarta-feira, quando Cuca classificou o Corinthians nos pênaltis, vencendo o Remo e avançando às oitavas de final da Copa do Brasil, o técnico foi abraçado por todos os jogadores.

Nessa quarta-feira, o Tribunal Superior do Cantão de Berna, na Suíça, referendou a informação de que vestígios do esperma do agora ex-técnico Cuca foi encontrado no corpo da vítima.



O Sport Club Corinthians Paulista confirma que o técnico Cuca deixou o comando da equipe depois de um pedido da família para resolver assuntos particulares. Desejamos a Cuca e sua comissão técnica sucesso na sequência da carreira. pic.twitter.com/6wQUL4tId2 — Corinthians (@Corinthians) April 27, 2023

Em uma postagem nas redes sociais, o clube confirmou a saída de Cuca: "O Sport Club Corinthians Paulista confirma que o técnico Cuca deixou o comando da equipe depois de um pedido da família para resolver assuntos particulares. Desejamos a Cuca e sua comissão técnica sucesso na sequência da carreira".

