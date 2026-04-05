Cuca diz que Neymar está fora da estreia na Sul-Americana para se preparar e "encher o tanque"
O camisa 10 está se preparando para atuar com mais regularidade até a parada da Copa do Mundo
O técnico Cuca, do Santos, descartou a participação de Neymar na estreia do time na Copa Sul-Americana contra o Deportivo Cuenca, na quarta-feira (8), no Equador.
O camisa 10 foi desfalque na derrota por 3 a 1 para o Flamengo, neste domingo, no Maracanã, por estar suspenso.
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"O Neymar fez um procedimento no joelho na Data Fifa. Não treinou. Ficou alguns dias em recuperação desse procedimento, uma questão clínica", afirmou o técnico.
"Nesta semana ele não vai viajar por causa do trabalho de força específica, velocidade e resistência, em dois períodos".
De acordo com o técnico, Neymar deve se preparar para enfrentar o calendário até a pausa para a Copa do Mundo.
"Vamos aproveitar esse tempo com a comissão e o departamento médico para encher o tanque e sustentar a sequência de 13 jogos até a parada", completou. explicou Cuca.
Estrela do Ssntoss, Neymar disputou seis jogos em 2026 e marcou três gols. Fora da partida da Sul-Americana, ele deve voltar ao time no sábado (11), contra o Atlético-MG, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Brasileirão.
Cuca lamentou a virada sofrida diante do Flamengo e citou a qualidade do adversário.
"O Flamengo tem uma saída de jogo interessante. Em uma bola longa, acabamos sofrendo o gol. A gente poderia ter evitado. Já havia uma pressão forte, e não estávamos à vontade com a pressão na saída de bola", disse o técnico em entrevista coletiva.
O técnico disse que o gol de empate mudou o panorama da partida. "Estávamos prestes a fazer as trocas. Poderíamos ter evitado, foi um cruzamento reto. São coisas que fazem a diferença no jogo Tivemos a chance de empatar, chutamos para fora e levamos o terceiro gol no contra-ataque."
Apesar da derrota, Cuca afirmo que não deixa o Maracanã com uma imagem ruim. "Foi uma partida equilibrada, e com mais experiência poderíamos não ter perdido. Fica uma prova clara de que a gente pode evoluir", afirmou.