Cuca garante o retorno de Neymar ao time do Santos sábado contra a Chapecoense na Vila Belmiro

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O técnico Cuca revelou, nesta terça-feira, em entrevista coletiva, após a vitória por 4 a 1 sobre a Universidad Central, em Valencia, na Venezuela, que Neymar vai estar entre os titulares do time do Santos, sábado, na Vila Belmiro, diante da Chapecoense.



"Confirmo Neymar sábado", disse Cuca. "Ele ficou uns dias sem jogar depois da Copa, retornou, fortaleceu bem e treinou com o grupo. Agora vamos ter quatro jogos em dez dias e precisamos de todo o elenco bem preparado."



O treinador santista comemorou muito a vitória na Venezuela, que praticamente garantiu o time nas oitavas de final da Sul-Americana.

No jogo de volta, terça-feira que vem, o Santos poderá perder por até dois gols de vantagem para ficar com a vaga no mata-mata.



"Estou bastante feliz. Foi um jogo bem jogado. Saímos daqui com a classificação bem encaminhada. A goleada nos enche de confiança, mas temos de ter os pés no chão. O Santos está jogando bem faz tempo, não só hoje e contra o Botafogo. O único mau jogo foi em Itaquera (0 a 3 Coritiba)", disse o treinador.



Cuca afirmou que vai manter o foco nas três competições (Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana), mas pretende 'rodar' o curto elenco que tem nas mãos. "A gente vai melhorando o elenco. Nossa melhor contratação é melhorar o próprio elenco. Não é preciso trazer dois jogadores. Tem de recuperar os jogadores que temos, que são bons."

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