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Dúvida Santos: Cuca não garante Neymar em decisão contra o Remo por participação em leilão O camisa 10 santista tem presença prevista no leilão beneficente promovido pelo Instituto Neymar Jr., marcado para a noite de segunda-feira (3), em São Paulo

Neymar ainda é dúvida para a decisão do Santos contra o Remo, na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém.

O confronto vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, e o técnico Cuca afirmou que a definição sobre a presença do camisa 10 será tomada somente após a reapresentação do elenco.

A indefinição ocorre porque Neymar tem presença prevista no leilão beneficente promovido pelo Instituto Neymar Jr., marcado para a noite de segunda-feira (3), em São Paulo. O evento acontece poucas horas antes da viagem da delegação santista para a capital paraense.

"Quanto ao leilão, é algo dele, de todos os anos, é beneficente, vem pessoas do mundo inteiro. Deixo para que a diretoria resolva com ele. O que preciso fazer é reavaliar na reapresentação", afirmou Cuca após o empate por 0 a 0 na Vila Belmiro na primeira partida contra o Remo.

O treinador explicou que a decisão dependerá da condição física do atacante, que voltou a disputar uma partida inteira depois de 74 dias. Segundo ele, todos os jogadores passam por uma bateria de exames antes da definição da programação.

"Fazia 74 dias que não jogava uma partida inteira, temos que ver o tamanho do desgaste dele para depois internamente resolver. Eu não vou responder o que você quer. Ele faz regenerativo, todos passam pela recuperação, busca o CK, tira o sangue, põe no aparelho e mostra o grau do cansaço, o nível de lesão se é baixo ou alto", explicou.

Cuca também revelou que um jogador pode ter sofrido uma lesão muscular durante a partida contra o Remo e reforçou que a avaliação médica será determinante para a definição da lista de relacionados.

"Hoje, já perdemos um jogador com lesão muscular provavelmente. Amanhã teremos reavaliação. Depois vamos tomar a decisão", acrescentou.

Apesar da dúvida sobre Neymar, o treinador elogiou a atuação do camisa 10 no empate sem gols diante do Remo. "Ele buscou o jogo, principalmente no primeiro tempo. No segundo, ficou mais por dentro, depois abriu de novo, mas o espaço diminuiu muito. Tivemos chances claras, mas não fizemos. No detalhe. Poderíamos ter vencido", lamentou Cuca.

O Santos volta aos treinos na manhã de segunda-feira e, em seguida, embarca para Belém. Como o jogo de ida terminou empatado por 0 a 0, quem vencer garante vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Em caso de nova igualdade, a classificação será decidida nos pênaltis.

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