HOMENAGEM Cuca, técnico mais vitorioso do Atlético-MG, é homenageado por 250 jogos comandando o clube

Técnico mais vencedor da história do Atlético-MG, Cuca foi homenageado com uma camisa e uma placa por 250 jogos comandando o clube. Em quatro passagens (2011-2013, 2021, 2022 e 2025), o treinador conquistou seis títulos, sendo uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil e três Mineiros.

O executivo de futebol do clube, Paulo Bracks, entregou a homenagem ao técnico.

"250. É jogo hein?. Muito obrigado a todo mundo que faz parte desta história, principalmente ao torcedor", afirmou Cuca, que disse ter sido a maior honra esportiva da vida "É meu clube, minha casa. Se tivesse que encerrar minha carreira seria um cara realizado só pelo que eu vivi pelo Atlético. Foi o clube que mais me marcou."

Buião e Éder Aleixo, dois ex-pontas do Atlético-MG, participaram da homenagem ao técnico, que completou sua 250ª partida pelo clube na vitória por 1x0 sobre o Athletic no meio da semana pelo Campeonato Mineiro. Buião marcou a infância de Cuca ao defender o Athletico-PR na década de 1970.

Além do técnico, também receberam camisas e placar especiais o lateral Renzo Saravia e o meio-campista Igor Gomes. Igor Gomes foi contratado pelo Atlético em janeiro de 2023, sendo bicampeão mineiro, além de ter feito gols importantes. O centésimo jogo de Igor Gomes foi no amistoso contra o Cruzeiro na FC Series, em 18 de janeiro.

O argentino Saravia também chegou a Belo Horizonte em 2023, após passagem por Internacional e Botafogo. Ele foi o autor do gol de cabeça, no ano passado, que empatou o clássico da final do Campeonato Mineiro, dando início à virada por 3 a 1 sobre Cruzeiro. A centésima partida do argentino foi contra o Orlando City, também nos EUA.

