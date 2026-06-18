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COPA DO MUNDO

Cucurella diz que susto servirá de combustível à Espanha: 'Mostraremos nossa melhor versão'

O surpreendente empate sem gols na estreia contra Cabo Verde mexeu com o brio dos espanhóis e eles vêm adotando um discurso de lição e volta por cima na competição

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Marc Cucurella, lateral-esquerdo espanholMarc Cucurella, lateral-esquerdo espanhol - Foto: Florencia Tan Jun/AFP

Arábia Saudita, no domingo, e Uruguai, no dia 26, que se cuidem. A depender das palavras empolgadas de Cucurella, os próximos rivais da Espanha na dase de classificação da Copa do Mundo vão encarar a melhor versão de uma das grandes favoritas ao título.

O surpreendente empate sem gols na estreia contra Cabo Verde mexeu com o brio dos espanhóis e eles vêm adotando um discurso de lição e volta por cima na competição.

Apagar rapidamente a má impressão deixada no jogo inaugural, no qual esbarraram em grande atuação do goleiro Vozinha, virou o mantra espanhol.

E todo jogador segue na mesma linha que o susto vai virar combustível e a força da Espanha será apresentada de agora em diante.

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"Todos nós queríamos vencer, mas está ficando claro que nenhuma partida nesta Copa do Mundo será fácil", advertiu Cucurella, com o complemento que todo espanhol gostaria de ouvir. "É melhor que isso tenha acontecido conosco na primeira partida, porque temos mais oportunidades. Somos ambiciosos e temos vontade de fazer um grande papel aqui (na Copa)", disse o agora reforço do Real Madrid.

Assim como Cabo Verde, a Arábia Saudita também deve atuar no domingo apenas para se defender. Mas, a Espanha já está vacinada

"Esperamos uma partida semelhante à primeira, no domingo, diante de uma equipe que se defende bem e busca o contra-ataque. Mas, esse susto (da estreia) serviu para nos deixar em alerta e revelar nossa melhor versão.", afirmou.

A presença de torcedores da Fúria nos Estados Unidos está sendo maciça e Cucurella espera retribuir todo o carinho recebido com um grande resultado.

"Estamos muito felizes com o carinho que estamos recebendo aqui. Vi muitas camisas vermelhas no estádio. Peço que continuem nos apoiando, pois vamos tentar fazer uma grande apresentação para todos eles", prometeu.

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