Futebol Cucurella revela susto com presença de Trump no pódio do Mundial de Clubes Presidente pegou todos os atletas de surpresa na premiação

Ainda na esteira da conquista do Mundial de Clubes da Fifa sobre o Paris Saint-Germain, nos Estados Unidos, o lateral-esquerdo Marc Cucurella fez um comentário sobre um momento inusitado que marcou a entrega do troféu de campeão aos jogadores do Chelsea. Segundo ele, a presença do presidente Donald Trump pegou todos os atletas do clube inglês de surpresa.

Em entrevista ao Podcast JijantesFC, o jogador contou que, após entregar a taça aos atletas junto com Gianni Infantino, mandatário da Fifa, o líder político americano não quis deixar o local reservado aos campeões causando constrangimento ao elenco inglês.



"Nos disseram que, por regra, Donald Trump viria nos entregar o troféu e não poderíamos levantá-lo até que ele fosse embora. Estávamos todos lá esperando, mas o cara não queria ir. Olhamos para o Trump (à espera de uma reação) e ele disse: 'Levantem (o troféu), eu fico aqui'. Eu me perguntava quem ia dizer alguma coisa (ao presidente).... 'Eu estava todo c*****'", afirmou o atleta em um tom bastante descontraído na entrevista.



Franco atirador em um confronto onde o favoritismo estava todo com o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League, o Chelsea acabou ficando com o título ao vencer a final do Mundial de Clubes pelo placar de 3 a 0.



O atacante Palmer (dois gols) e o brasileiro João Pedro construíram o placar que levou o Chelsea ao título da competição organizada pela Fifa. Em sua campanha, a equipe inglesa teve apenas uma derrota: revés de 3 a 1 para o Flamengo, ainda na fase de grupos.



Em sua caminhada, depois de golear o Benfica por 4 a 1 nas oitavas de final, a equipe do técnico Enzo Maresca enfrentou mais duas equipes brasileiras para chegar na decisão. Nas quartas, o triunfo foi sobre o Palmeiras (2 a 1) e na semi, a vitória aconteceu diante do Fluminense: 2 a 0.

