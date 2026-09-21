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futebol Cuiabá x Náutico: confira escalações e onde assistir Duelo será realizado nesta segunda-feira (21), na Arena Pantanal, pela Série B do Campeonato Brasileiro

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Há mais de quatro meses, o Náutico não vence fora de casa pela Série B do Campeonato Brasileiro. O segundo maior jejum como visitante na competição. Para superar a sequência negativa longe do Recife e aumentar a diferença para a zona de rebaixamento, o Náutico encara nesta segunda-feira (21) o Cuiabá, na Arena Pantanal.

“Não creio que essa questão (de não ganhar fora de casa) tenha um impacto muito grande. Acho que a gente vem performando bem em alguns jogos, ora conseguindo pontos, ora não”, apontou o treinador.

“O tempo sem vencer nos traz, na verdade, a possibilidade muito grande de a gente voltar a vencer. O mais importante é ter um campo bom de jogo, que eu acredito que a gente vai ter. E a gente conseguir novamente performar um bom jogo, como foi o passado, mas, claro, sem cometer os erros que a gente acabou cometendo”, completou.

Desfalques

Para o confronto, o Náutico não terá o técnico Hélio dos Anjos à beira do gramado. O comandante foi expulso na rodada passada, contra o Operário. O filho e também treinador do Timbu, Guilherme dos Anjos, será o responsável por ocupar o banco de reservas.

“Estava até demorando (risos). O professor (Hélio dos Anjos) está bem tranquilo agora, né? Apesar de não parecer muitas vezes. Mas é algo muito corriqueiro dentro do nosso trabalho. Não vejo muito problema em assumir ali a função que já fiz inúmeras vezes. Esse ano, que bom que ocorreu só agora”, contou.

Com relação ao time, os alvirrubros não terão Samuel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Léo Índio, lesionado.

“Acho que a única alternativa que a gente vai ter de diferente vai ser na função do Samuel mesmo. A equipe iniciou muito bem o jogo passado e deve permanecer dessa forma. A vaga no meio vai flutuar, naturalmente, entre Auremir, Pato e Caio Soares, que vem treinando bem”, disse Guilherme. No posto de Léo Índio, Wanderson será o escolhido.

Ficha técnica

Cuiabá

João Carlos; João Basso, Luís Soares e Vitor Mendes; Igor Inocêncio, Raul, David Miguel e Lorenzo; Kauan Cristtyan, Fábio Gomes e Jean Dias. Técnico: Eduardo Barros.

Náutico

Muriel; Reginaldo, Wanderson, Betão e Igor Fernandes; Auremir (Pato Núñez), Wenderson e Jean Carlos; Vinícius, Borasi e Kauã Maranhão. Técnico: Guilherme dos Anjos

Local: Arena Pantanal (Cuiabá/MT)

Horário: 21h30

Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior (CE).

Assistentes: Luis Filipe Gonçalves Correa (PB) e Anderson da Silva Rodrigues (CE).

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).

Transmissão: Disney+ (streaming).

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