Culpado: Gabigol pega dois anos de gancho em julgamento por infração antidoping

O jogador do Flamengo, Gabigol pegou 2 anos de gancho após dois dias de julgamento por fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle antidopagem. Ele respondeu por infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem (CBA) e a pena poderia chegar a quatro anos de suspensão. O jogador vai recorrer a Corte Arbitral do Esporte (CAS).

O julgamento foi realizado de forma remota e Gabigol foi defendido pelo especialista Bichara Neto. Daniel Chierighini Barbosa, auditor do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD/AD), foi o relator.

O julgamento havia começado na segunda-feira passada, durado cerca de 5 horas, e foi interrompido por causa da demora (se estendeu até 19h) e pela indisponibilidade de alguns auditores. Foi retomado nesta segunda-feira, às 14 horas, com as "alegações finais" e os nove votos dos membros do Pleno do TJD/AD. Ele foi julgado pelo Pleno do TJD/AD, por ser um "atleta de nível internacional".

Acusação

A peça de acusação considerava que Gabigol tentou deliberadamente impedir o controle antidoping realizado pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) e ainda atrasou as coletas de sangue e urina, que foram feitas de maneira surpresa, no CT do clube, em 8 de abril.

Consta no processo que Gabigol tentou esconder a genitália na hora de urinar no pote e foi agressivo com os oficiais responsáveis pelo exame. Ao urinar "escondido", sem permitir que o fiscal visualizasse a urina saindo do seu pênis, Gabigol deu brecha para ser denunciado por tentativa de fraudar o antidoping.

Além disso, o atleta se recusou a fazer a coleta de sangue logo que chegou para o treino. Outros atletas também se submeteram aos exames e estavam posicionados na estação de coleta, logo cedo, quando os oficiais de coleta chegaram no local. Gabigol foi o único que não realizou o exame de sangue antes do treino.

