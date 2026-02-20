Cunningham brilha, Pistons ampliam freguesia diante dos Knicks e se consolidam no topo da NBA

A- A+

Sem um título da NBA desde a temporada 2003/04, quanto bateu o Los Angeles Lakers de Shaquille O'Neal e Kobe Bryant por 4 a 1 na decisão, o Detroit Pistons faz uma campanha excelente e que deixa seu torcedor entusiasmado com um possível fim do jejum. No retorno das partidas após o All-Star Games, a agora melhor equipe da classificação geral ganhou pela terceira vez na temporada do bom time dos Knicks, com show de Cade Cunningham no Madison Square Garden, em Nova York.



A 41ª vitória dos Pistons, que somam somente 13 derrotas, foi construída com domínio e superioridade numérica em todos os quartos. No fim, tranquilos 126 a 111 em embate entre 1º e 3º do Leste, candidatos a se enfrentarem em uma decisão da Conferência



Cade Cunningham anotou um double-double de respeito, com 42 pontos - cestinha da noite - e ainda distribuiu 13 assistências para a equipe de Detroit ganhar todos os quartos. Paul Reed colaborou com outros 18 pontos na quarta vitória seguida da franquia.

A apresentação de Cunningham tirou o brilho de Jalen Brunson, que representou o time mundo no All Star. O canadense foi quem mais pontuou do lado dos Knicks, com 30 acertos, seguido de 21 de Karl-Anthony Towns. Os visitantes até começaram bem a partida, com vantagem de 9 a 2, mas assim que os Pistons assumiram a dianteira, não foram mais incomodados - chegou a abrir 104 a 85.



Principal reboteiro dos Pistons, Jalen Duran desfalcou a equipe na importante partida no Madison Square Garden, assim como Isaiah Stewart. A dupla cumpre suspensão de 10 jogos por briga diante do Charlotte Hornets.



Os Pistons ganharam oito dos últimos 10 encontros, campanha idêntica dos Celtics, mas que ganharam seis vezes a menos (36/19) e ocupam a segunda colocação do Leste ao superarem, justamente, os Knicks.



Jogando no Chase Center, na Califórnia, os maiores campeões da NBA aproveitaram a ausência de Stephen Curry para somar grande triunfo por 121 a 110, em bela demonstração de jogo em conjunto. Payton Preitchard foi o cestinha, com 26 pontos para o Boston.



Nos Warriors, que sofrem com as lesões, De'Anthony Melton, substituto de Curry, anotou 18 vezes, uma a mais que o brasileiro Gui Santos, cada vez mais ganhando espaço na equipe.



Confira os resultados de quinta-feira (12)

Cleveland Cavaliers 112 x 84 Brooklyn Nets

Washington Wizards 112 x 105 Indiana Pacers

Philadelphia 76ers 107 x 117 Atlanta Hawks

Charlotte Hornets 101 x 105 Houston Rockets

New York Knicks 111 x 125 Detroit Pistons

Chicago Bulls 101 x 110 Toronto Raptors

San Antonio Spurs 121 x 94 Phoenix Suns

Sacramento Kings 94 x 131 Orlando Magic

Golden State Warriors 110 x 121 Boston Celtics

Los Angels Clippers 115 x 114 Denver Nuggets



Confira os jogos desta sexta-feira (20)

Charlotte Hornets x Cleveland Cavaliers

Washington Wizards x Indiana Pacers

Memphis Grizzlies x Utah jazz

Atlanta Hawks x Miami Heat

Minnesota Timberwolves x Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans x Milwaukee Bucks

Oklahoma City Thunder x Brooklyn Nets

Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers

Portland Trail Blazers x Denver Nuggets

