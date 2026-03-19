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BASQUETE Cunningham sofre pneumotórax e vai desfalcar Pistons na NBA Segundo a equipe, o armador ficará afastado por pelo menos duas semanas

Cade Cunningham, que impulsionou o Detroit Pistons ao topo da Conferência Leste da NBA, ficará afastado por pelo menos duas semanas devido a um pneumotórax no lado esquerdo, conforme anunciou sua equipe nesta quinta-feira (19).

O armador americano lidera os Pistons com médias de 24,5 pontos e 9,9 assistências por jogo, além de 5,6 rebotes e 1,5 roubo de bola por partida.

Cunningham, de 24 anos, deixou a quadra durante o primeiro quarto do jogo de terça-feira, no qual sua equipe derrotou o Washington Wizards por 130 a 117, atuando fora de casa.

Inicialmente, acreditava-se que ele estivesse sofrendo de espasmos nas costas após se atirar ao chão para disputar uma bola solta e colidir com o armador do Wizards, Tre Johnson.

"Após exames adicionais, o armador do Pistons, Cade Cunningham, foi diagnosticado com um pneumotórax no pulmão esquerdo", afirmou a equipe em um comunicado à imprensa. "Ele será reavaliado daqui a duas semanas".

Isso significa que Cunningham desfalcará a equipe em pelo menos oito jogos, enquanto o Detroit Pistons mantém a liderança da Conferência Leste na reta final rumo aos próximos playoffs da NBA.

Com uma campanha de 49 vitórias e 19 derrotas, os Pistons lideram a Conferência Leste com uma vantagem de 3,5 jogos sobre o Boston (46-23).

Cunningham desfalcará a equipe nos jogos contra Washington, Golden State, Los Angeles Lakers, Atlanta, New Orleans, Minnesota, Oklahoma City e Toronto.

No melhor dos cenários, ele retornaria em 2 de abril, em um confronto em casa contra o Minnesota.

Os Pistons não vencem uma série de playoffs desde 2008. Desde 2009, a equipe chegou a essa fase apenas três vezes. No ano passado, foi eliminada pelos Knicks na primeira rodada.

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