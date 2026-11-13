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BASQUETE Cunningham tem atuação de gala e lidera Detroit em vitória sobre o Wizards após duas prorrogações Armador tornou-se primeiro jogador na história da NBA a registrar 50 pontos e 10 assistências sem cometer nenhum turnover; Ausar Thompson contribuiu com um triplo-duplo

Liderados por um Cade Cunningham impressionante, o Detroit Pistons venceu o Washington Wizards por 144 a 140, nesta quinta-feira, em um duelo eletrizante da NBA que foi decidido apenas após duas prorrogações. A seguir, os destaques da rodada de quinta-feira na liga norte-americana de basquete, que contou com apenas quatro partidas:

Cade Cunningham colossal

Cade Cunningham brilhou ao marcar 52 pontos contra os Wizards. A equipe de Washington forçou a prorrogação em duas ocasiões com cestas decisivas nos segundos finais, mas não conseguiu repetir o feito uma terceira vez, e os Pistons conquistaram uma vitória épica fora de casa.

Cunningham tornou-se o primeiro jogador na história da NBA a registrar 50 pontos e 10 assistências sem cometer nenhum turnover (perda de posse de bola). Já Ausar Thompson alcançou um triplo-duplo, com 17 pontos, 11 assistências e 11 rebotes para Detroit.

Cade Cunningham brilhou marcando 52 pontos. Foto: Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA

Os Wizards tiveram três titulares com mais de 30 pontos — Trae Young, Anthony Davis e Alex Sarr —, mas isso não foi suficiente para evitar a sexta derrota consecutiva da equipe. Em um confronto "lá e cá", com 20 trocas de liderança no placar, Detroit começou em ritmo lento, mas conseguiu abrir uma vantagem de dois dígitos logo no início do segundo tempo.

Washington foi reduzindo a diferença aos poucos, mas os Pistons mantinham a vantagem quando Cunningham sofreu uma falta com o placar em 119 a 118 e menos de dois segundos para o fim. Ele converteu os dois lances livres, mas Trae Young, com sangue frio, acertou uma cesta de três pontos no estouro do cronômetro, forçando a primeira prorrogação. Os Wizards chegaram a abrir 128 a 121, mas Cunningham se recusou a desistir.

Ele acertou uma cesta de três pontos a 30 segundos do fim para empatar o placar e, na sequência, deu uma assistência para Duncan Robinson, no que parecia ser mais uma cesta de três pontos. No entanto, a revisão em vídeo mostrou que Robinson estava com um pé sobre a linha, e o Detroit ficou com uma vantagem de apenas dois pontos.

Duncan Robinson, camisa 55.. Foto: Chris Schwegler / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Esse detalhe foi crucial, já que Young deu a assistência para o número um do último draft, AJ Dybantsa, que forçou uma segunda prorrogação com um arremesso em suspensão após uma parada brusca.

Cunningham acertou um arremesso fadeaway, abrindo uma vantagem de quatro pontos com 25 segundos restantes; desta vez, os Wizards não conseguiram empatar pela terceira vez. Young errou duas tentativas de três pontos e o Washington teve de se contentar com dois lances livres, mas não conseguiu pontuar em sua última posse de bola.

Com a vitória, o Detroit chega a um retrospecto de 8 vitórias e 3 derrotas, ocupando o terceiro lugar na Conferência Leste. O Washington, por sua vez, está em 12º lugar, também no Leste, com uma campanha de 4-9.

Sixers protagonizam nova virada

Em outra partida desta quinta-feira, Tyrese Maxey liderou — com 27 pontos — mais uma virada do Philadelphia 76ers. A equipe superou um início ruim e a ausência de LeBron James para vencer o Toronto Raptors por 123 a 112.

Maxey somou oito assistências e formou uma excelente dupla com Joel Embiid. O camaronês chegou a ir brevemente aos vestiários no início do jogo devido a um desconforto no joelho, mas retornou rapidamente e contribuiu com 20 pontos.

Tyrese Maxey liderou os Sixers. Foto: Mitchell Leff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Os Sixers chegaram a ficar 17 pontos atrás no primeiro quarto, logo após a saída temporária de Embiid, mas reagiram para conquistar sua quinta virada — recuperando uma desvantagem de dois dígitos — nesta temporada.

"Nós aceitamos o desafio. Foi uma vitória de profissionais, sem dúvida. Nos mantivemos no jogo. Não começamos bem, mas foi um bom triunfo", disse Maxey. "Jogamos juntos nos últimos sete anos, então sei mais ou menos onde ele vai estar, e ele sabe onde eu vou estar; isso é bom para nós", acrescentou, sobre sua parceria com Embiid, MVP da NBA em 2023.

Tyrese Maxey liderou os Sixers. Foto: Mitchell Leff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O veterano LeBron James, que completará 42 anos em dezembro, foi vetado devido a um problema na região lombar. Isso resultou em maior responsabilidade para o banco de reservas dos Sixers, que contribuiu com 39 pontos, liderados pelos 17 de Anfernee Simons.

Com uma campanha de 10-3, o Philadelphia ocupa o segundo lugar na Conferência Leste, a apenas meio jogo de distância do Boston Celtics, líder da conferência com um retrospecto de 10-2.

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