Curiosidades Curiosidade: Você sabia que um ex-jogador do City foi o primeiro técnico da história do Fluminense? O treinador disputou o primeiro Fla-Flu da história

Às vésperas da sua primeira final de Mundial de clubes contra o Fluminense, o Manchester City é um clube que, após a sua aquisição pelo Abu Dhabi United Group, vem criando uma certa ligação com jogadores brasileiros. Tendo Ederson como principal atleta Canarinho atualmente, os Citizens já contaram com os serviços de Fernandinho, Robinho, Elano e Gabriel Jesus.

Recentemente, o City estreitou mais ainda os laços com o futebol brasileiro ao adquirir a compra de 90% das ações do Bahia. Ao integrar o Tricolor de Aço ao Grupo City, os diretores afirmaram enxergar no clube baiano e no futebol nacional a maior oportunidade de crescimento do mundo.

Porém, você sabia que o Manchester City tem ligação direta na história do Fluminense - seu adversário na final -, tendo um ex-jogador dos ingleses como primeiro treinador da história do Tricolor Carioca?

Ex-goleiro do City, Charlie Williams, que jogou pelo clube entre 1894 e 1902, treinou o Fluminense depois de terminar sua carreira de jogador no Brentford e após sua passagem como técnico da Dinamarca entre 1908 e 1910.

Charlie Williams, primeiro treinador da história do Fluminense. Foto: Divulgação

Em 1911, após nove anos de sua fundação, o Fluminense apresentou Williams como seu primeiro técnico da história. O inglês foi descrito como “O homem que conhece todos os segredos e meios do esporte violento”, durante a sua apresentação.

Em sua temporada de estreia, Williams obteve ótimos resultados, levando o Fluminense ao título do Campeonato Carioca, em 1911. No ano seguinte, apesar de não ter vencido o estadual, o inglês participou do primeiro Fla-Flu da história, vencendo o primeiro clássico entre os rivais por 3 a 2.

Williams ainda teria uma segunda passagem pelo Fluminense em 1924, onde o treinador conquistaria mais outro Campeonato Carioca, no mesmo ano, e encerraria o seu ciclo pelo Tricolor em 1926. O inglês faria assim parte da história do Clube da Laranjeiras.



