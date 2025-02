Curry marca 56 pontos e comanda Golden State Warriors em vitória sobre o Orlando Magic na NBA

A- A+

Com 56 pontos e 12 bolas de três convertidas, Stephen Curry foi simplesmente o nome do jogo na vitória do Golden State Warriors sobre o Orlando Magic por 121 a 115, em partida realizada no Kia Center, casa do adversário, na madrugada desta sexta-feira (28), na NBA



No confronto, ele comandou a equipe, trabalhou como organizador e aproveitou o duelo para estabelecer o recorde de pontuação na temporada regular. Ao final do embate, o armador não conseguiu esconder a sua satisfação. "Estou muito feliz com a minha atuação. Muitos companheiros contribuíram para a vitória. Mas confesso que é muito bom ter sequências assim e ainda poder se divertir com isso", afirmou o jogador.



No terceiro quarto, Curry impressionou pela desenvoltura e acertou 12 de 19 arremessos de três pontos. E não parou por aí: converteu 16 de 25 chutes e emplacou 12 lances livres, garantindo a quinta vitória seguida dos Warriors no torneio.

Em outro jogo da noite, que contou com mais quatro partidas, o Minnesota Timberwolves amargou a derrota de 111 a 102 para o Los Angeles Lakers. Além do resultado negativo, a franquia deve contar ainda com o desfalque de Anthony Edwards por pelo menos um jogo.



Expulso no terceiro quarto, ele ainda pode receber uma multa por ter arremessado a bola nas arquibancadas após ser excluído do confronto. Chris Finch, treinador do atleta, reprovou o seu comportamento. "le tem que melhorar. Teve muitas explosões’"afirmou.



Pelo Lakers, a dobradinha LeBron James e Luka Doncic segue desequilibrando. James anotou 33 pontos e pegou 17 rebotes. Já o esloveno também contribuiu com sua equipe ao marcar 21 pontos e conseguir 13 rebotes.

