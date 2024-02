A- A+

SUPER BOWL Custo de R$ 10 bilhões, boate atrás do gol e perto do coração de Vegas: conheça estádio do Super Bow Palco de 49ers e Chiefs no próximo domingo, Allegiant Stadium é o segundo mais caro do mundo

A decisão da temporada da NFL está chegando. No próximo domingo (11), San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs disputarão o Super Bowl 58, em Las Vegas. O local que receberá o grande evento é o Allegiant Stadium, o segundo estádio mais caro do mundo e um dos mais modernos existentes. Inaugurado em meados de 2020, teve um custo próximo de R$ 11 bilhões. Localizado na região de Paradise, em Nevada, fica a cerca de 3 km da Las Vegas Strip, um dos corações da "Cidade do Pecado".

Sua construção começou em setembro de 2017 e terminou em de julho de 2020, antes do início daquela temporada da NFL, marcada pela falta de torcida em meio à pandemia de coronavírus. Os Raiders se mudaram da cidade Oakland (Califórnia) para Las Vegas justamente no ano em que o Allegiant ficou pronto.

A construção é fechada, climatizada, abastecida 100% com energia renovável, e tem capacidade para 65 mil pessoas, mas expansível para até 72 mil. Também recebe partidas da equipe da Universidade de Nevada. Sua obra total custou cerca de 1,9 bilhão de dólares — R$ 10,9 bilhões na cotação da época —, valor dividido entre a franquia e a Prefeitura de Vegas.



Para justificar o gasto de cerca de R$ 3,9 bilhões tirados dos cofres públicos, o município aponta que o estádio gera até 620 milhões de dólares — cerca de R$ 3,385 bilhões — de receitas por ano, além de seis mil empregos diretos. Este ano, o local ainda receberá jogos da Copa América, que será realizada nos Estados Unidos.

O valor total deixou a sede deste Super Bowl atrás apenas do SoFi Stadium, em Los Angeles, na Califórnia. A casa de Los Angeles Chargers e Los Angeles Rams — também equipes da NFL — custou 5,5 bilhões de dólares — quase R$ 30 bilhões, o mais caro do mundo.

Dentro do Allegiant Stadium, é possível encontrar tudo do bom e do melhor: dois tipos de gramado (natural e artificial), assentos confortáveis e enormes telões. Sua suíte de luxo está sendo comercializada por 2,5 milhões de dólares — cerca de R$ 12,4 milhões — para o jogo do próximo fim de semana.



À melhor moda da excentricidade de Vegas, parte da arquibancada atrás de um dos gols do estádio — a chamada endzone no futebol americano — foi transformada em uma boate, que funciona em dias de jogos. O Wynn Field Club é um espaço de 1.021m², com 42 televisões, sistema de som de potência de 45.000 watts, duas cabines para DJs e venda de bebidas de marcas premium.



Além dos jogos, a arena também é uma das maiores casa de shows da cidade, tendo recebido nomes como Taylor Swift, Rolling Stones, Metallica, The Weeknd, Guns n' Roses, Red Hot Chili Peppers e Elton John, entre outros.

