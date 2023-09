Da admiração do passado ao resgate para o futuro: pernambucanos trazem de volta o Adrenalina Pura

A- A+

Na última vez que o Adrenalina Pura participou da Refeno, Cecília Peixoto e Avelar Loureiro eram dois adolescentes, encantados com a grandiosidade do heptacampeão do torneio. De lá para cá, 15 anos se passaram. Desde então, o barco ficou longe dos mares. Já a dupla, mais próxima. Os jovens viraram adultos. Participaram em outras oportunidades da competição. A história, que poderia ser apenas de admiração do passado e inspiração no presente, virou um resgate para o futuro. Ao lado do sócio Humberto Carrilho, eles compraram a tradicional embarcação para disputar a edição de 2023 da Regata Internacional Recife Fernando de Noronha. Caso vençam a competição, esse será o segundo título da temporada. O primeiro já foi alcançado: o da realização de um sonho.





"O jogo virou"

“Começamos a velejar desde pequeno. A gente admirava o Adrenalina Pura e era inimaginável estar aqui. Eu me lembro de olhar na largada e ver a diferença do barco para os demais. Antes, tinha uma rixa grande com a Bahia e o Adrenalina era de lá, enquanto aqui em Pernambuco tinha o Ave Rara, que tinha nossa torcida. Agora o jogo virou”, brincou Avelar.

O barco foi adquirido pelos empresários em abril deste ano e, em agosto, chegou até o Cabanga Iate Clube de Pernambuco. Além do trio, a embarcação terá a presença do capitão Gustavo Peixoto, e outros sete tripulantes, entre parentes e amigos dos sócios. O Adrenalina Pura tem acomodação para receber até 12 pessoas, com banheiros, cama e espaço destinado para o controle da navegação.



Avelar, Cecília e Humberto já tinham participado de outras regatas, mas pelo Patoruzú. O Adrenalina Pura era, como fazem questão de citar, uma "lenda".

“As pessoas comentavam muito dos feitos do barco. Ele era uma lenda. Nesse ‘vácuo’ sem tê-lo na Refeno, a gente sempre ficava até a véspera da competição na expectativa se voltariam ou não com ele. Agora, ter a honra de trazer o Adrenalina para Pernambuco é bem significativo. Claro que miramos a conquista do Fita Azul, mas o peso afetivo é muito maior”, revelou Cecília.

“Queremos fazer uma corrida segura. Estaremos em família, com alguns amigos também, e esperamos fazer um bom tempo, mas não nos sentimos pressionados pelo passado vencedor do Adrenalina. Queremos nos divertir. Sem dúvidas, será a regata mais especial das nossas vidas ”, completou Avelar. A largada da Refeno será no sábado (23), a partir das 11h30, no Marco Zero, no Bairro do Recife.

Histórico do Adrenalina Pura

O barco tem sete participações e em todas foi o Fita Azul (2000/2001/2002/2005/2006/2007 e 2008), sendo o maior campeão da prova. Ele detém o recorde ao ter cravado em 2007 a travessia da capital pernambucana até o arquipélago em 14 horas, 34 minutos e 54 segundos. O Adrenalina Pura também participou no passado de outras regatas importantes, como Cape2Rio e Cape2Salvador.

