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FUTEBOL AMERICANO Da Austrália ao Rio: com reedição de último Super Bowl, NFL inicia hoje sua temporada mais global Atual campeão, Seattle Seahawks encara New England Patriots nesta quarta; amanhã Austrália recebe seu primeiro jogo da liga, enquanto Rio de Janeiro se prepara para sediar partida no fim do mês

No próximo dia 27, uma partida da NFL será disputada pela primeira vez no Maracanã, entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens. Mas a bola oval começará a voar já hoje para a temporada de 2026. A partir das 21h20 (horário de Brasília), o atual campeão Seattle Seahawks receberá o New England Patriots para reeditar o último Super Bowl — a final da liga de futebol americano dos EUA. O novo ano de disputas, além de prometer bons desafiantes ao título, traz uma competição que nunca foi tão global, com recorde de jogos no exterior.

Ao longo dos próximos cinco meses, as 32 franquias batalharão para chegar ao Super Bowl 61, que será realizado em 14 de fevereiro de 2027, no SoFi Stadium, em Los Angeles. O moderno estádio, inaugurado em 2020, foi palco da decisão na temporada de 2021 e recebeu jogos da Copa do Mundo de futebol deste ano.

Os Seahawks largam como time a ser batido. No ano passado, tiveram enorme dominância graças a uma defesa que teve um dos melhores desempenhos da história, somada ao fator Sam Darnold, quarterback que deu uma reviravolta na carreira para levar a equipe ao título. Os comandados do técnico Mike MacDonald ainda são osso duro de roer. Mas terão companhia.

A principal sombra vem da mesma divisão, a Oeste da Conferência Nacional (NFC): o Los Angeles Rams. Mandante no estádio do Super Bowl, a equipe da Califórnia fez uma troca bombástica para contratar o defensor Myles Garrett, que no ano passado bateu o recorde histórico de sacks — quando um jogador derruba o quarterback antes da linha inicial da jogada. O movimento fez Aaron Donald, histórico defensor, sair da aposentadoria para jogar mais um ano. O elenco que conta com Matthew Stafford, atual MVP (melhor jogador) da NFL, tem predicados para ser campeão.





Outras equipes correm por fora, como o Denver Broncos, que poderia ter chegado ao Super Bowl se não fosse a grave lesão do quarterback Bo Nix nos playoffs; o Buffalo Bills, sempre muito forte por causa de Josh Allen e que inaugura um novo estádio nesta temporada; e os Ravens, que estarão no Brasil e têm um novo treinador, Jesse Minter, após 18 temporadas comandados por John Harbaugh, agora no New York Giants.

Para os Patriots, considerados azarões em 2025, apesar de um desempenho que justificou o título da Conferência Americana (AFC) e o vice no Super Bowl, será uma temporada de afirmação, mas a equipe não é favorita a grandes coisas. E não se pode esquecer o Kansas City Chiefs, de Patrick Mahomes, grande protagonista da liga. O quarterback tricampeão do Super Bowl promete voltar mais forte após ter rompido ligamentos do joelho esquerdo.

Expansão inédita

Para além do campo, esta é uma temporada em que a NFL vai provar o alcance de sua expansão global. Haverá um recorde de nove partidas internacionais em sete países: Brasil, Austrália, Inglaterra, França, Espanha, Alemanha e México. E a liga já conseguiu aprovação para fazer dez ou mais a partir de 2027.

Inclusive, pela primeira vez, uma temporada se iniciará na quarta-feira. Isso porque, na quinta, que vinha sendo o dia tradicional de pontapé inicial, será realizado o primeiro jogo da liga em solo australiano. Rams e 49ers jogarão a partir das 21h35 (de Brasília), em Melbourne. Já em outubro, será a vez de a França estrear, com a partida entre Steelers e Saints, em Paris.

Nenhum dos outros países é novidade. O Brasil recebeu jogos nos últimos dois anos. Em 2024 e 2025, a Neo Química Arena, em São Paulo, foi palco dos confrontos entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, e Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, respectivamente. O que acontecerá neste ano é a estreia do Rio de Janeiro no mapa do esporte — existe um acordo de pelo menos três jogos no Maracanã nos próximos cinco anos.

Regulamento

O regulamento da NFL se mantém: as 32 franquias se enfrentam ao longo de 18 rodadas. Como cada equipe tem direito a uma semana de folga, fazem 17 partidas. As duas conferências (NFC e AFC) têm quatro divisões (Norte, Sul, Leste e Oeste), cada uma contendo quatro times. Ao final do calendário, avançam aos playoffs sete de cada: vencedor de cada divisão, mais os três melhores que não foram líderes.

Na primeira rodada eliminatória — o wild card (repescagem) —, o número 1 de cada conferência recebe uma semana de folga, enquanto os demais se enfrentam, ranqueados do melhor para pior (2º x 7º, 3º x 6º, e 4º x 5º), com mando de campo para o melhor classificado. Depois, acontecem semifinais e finais de conferências, com os dois campeões disputando o Super Bowl.

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