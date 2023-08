Da demissão à final contra o Flamengo; relembre a trajetória de Dorival Júnior

A- A+

Dorival Júnior foi demitido do Flamengo no ano passado, mesmo depois de ter conquistado a Libertadores e a Copa do Brasil. O técnico negociava a renovação do seu contrato, mas a diretoria optou por mudança.



Hoje, em alta no comando do São Paulo, Dorival tem o único clube a continuar na disputa de três campeonatos nesta temporada. Sua passagem pela atual equipe não é inédita, ele chegou a comandar o time em 2017. O ex-jogador já passou por mais da metade dos clubes da Série A e conseguiu o mínimo em muitos deles: resultados.

Em meio a muitos feitos em sua carreira, um dos primeiros, foi o trabalho de Dorival ao comandar o Vasco de volta para a primeira divisão após o rebaixamento inédito do clube em 2008. Mas antes disso, marcou passagem por Coritiba, Cruzeiro, São Caetano, Sport, Juventude, Avaí, Criciúma, Fortaleza, Figueirense e Ferroviária.

Em 2010, sua passagem pelo Santos foi marcada por vitória e polêmicas. O técnico conquistou o Paulistão e Copa do Brasil do mesmo ano. Porém, após desavença com Neymar, craque da equipe, Dorival acabou sendo demitido do comando do Santos. Na ocasião, Neymar xingou o então técnico por ser proibido de cobrar um pênalti. A história de Dorival com o clube teve mais um capítulo, desta vez de 2015 a 2017. O técnico assumiu o Santos na zona de rebaixamento do Brasileirão e conseguiu livrar o Peixe do rebaixamento. Em 2016, foi campeão do Campeonato Paulista e terminou o Brasileirão na segunda colocação, classificando o time para a Libertadores de 2017.



De 2010 a 2011, foi a vez do Atlético-MG ser salvo do rebaixamento. As chances de queda do Galo eram de 89%. Faltando apenas uma rodada para o final do Campeonato Brasileiro, o técnico conseguiu reverter a situação do clube. Em 2011 pelo Inter, ele conquistou a Recopa Sul-Americana e na temporada seguinte, o título do Campeonato Gaúcho.

A gloriosa passagem pelo flamengo em 2022 foi como retomar um trabalho que deixou pelo caminho duas vezes. Primeiro em 2013, quando o clube começava a engatinhar na reestruturação financeira, e depois em 2018, pouco antes de a equipe atingir o chamado “outro patamar” a partir de 2019. Pois foi o técnico tido como “bombeiro” que conseguiu o título que nem Jorge Jesus nem nenhum outro estrangeiro alcançou com este elenco de peso nas mãos.

Em 2013, voltou mais uma vez ao Vasco. Após uma série negativa, Dorival acabou sendo demitido com o clube na zona de rebaixamento. Em 2014, foi a vez de estreias pelo Palmeiras. Ele ficou apenas três meses no comando, livrando a equipe do rebaixamento para a série B na última rodada.

Depois que deixou o Flamengo em 2018, Dorival ficou quase um ano sem trabalhar, e em 2019 foi anunciado como novo treinador do Athletico Paranaense para a temporada de 2020, conquistando o Campeonato Paranaense naquele ano.

Dorival ficou dois anos sem assumir nenhum clube, foi em 2022 que o técnico acertou com o Ceará. O treinador fez uma ótima campanha pela equipe pela Sul-Americana vencendo todos os jogos da fase e sofrendo apenas um gol.

Veja também

futebol Ex-Palmeiras, meia Gustavo Scarpa é anunciado no Olympiacos, da Grécia