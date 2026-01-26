A- A+

FUTEBOL Da frustração à queda de números: Vini Jr. vê rendimento cair pela metade após perder Bola de Ouro Levantamento aponta queda de 50% nos gols desde outubro de 2024, período que coincide com a chegada de Mbappé ao Real Madrid

No dia 28 de outubro de 2024, a revista France Football entregou a Bola de Ouro ao espanhol Rodri, deixando Vinícius Júnior com o segundo lugar. A cerimônia ficou marcada pela ausência da delegação do Real Madrid, que teria sido informada previamente de que o brasileiro não seria o vencedor.

Horas depois, Vinícius publicou uma mensagem nas redes sociais que rapidamente viralizou: “Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados”. À época, o atacante encerrava a temporada 2023/24 com 24 gols e nove assistências em 39 jogos, além dos títulos da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol.

De acordo com o jornal português A Bola, mais de um ano depois, porém, os números indicam um cenário diferente. Um levantamento divulgado pela Cadena Cope aponta queda significativa de rendimento do brasileiro desde aquela noite. A média de gols despencou: de um a cada dois jogos para um a cada quatro — redução de 50%.





O impacto direto no placar também diminuiu. Na temporada em que foi vice da Bola de Ouro, os gols de Vinícius renderam 20 pontos ao Real Madrid. Desde então, esse número caiu para oito pontos. Outros indicadores seguem a mesma tendência: o atacante passou a tentar 25% menos dribles e reduziu em cerca de 20% as tentativas de cruzamento, mantendo, no entanto, a média de assistências — uma a cada três partidas.

A análise coincide com a chegada de Kylian Mbappé ao Santiago Bernabéu. Desde então, o francês assumiu o protagonismo ofensivo do time, tornando-se a principal fonte de gols dos merengues no período recente.

