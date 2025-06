A- A+

FUTEBOL Da Inglaterra ao Brasil: quem são os jogadores mais valiosos das equipes da Copa do Mundo de Clubes Vendido ao Chelsea, Estêvão aparece em destaque de lista viva do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos do Esporte

A Copa do Mundo de Clubes da Fifa começa neste sábado, e os gramados dos Estados Unidos reunirão algumas das principais estrelas do mundo do futebol. Incluindo parte dos jogadores mais valiosos do esporte: é o que aponta o Observatório de Futebol do CIES (Centro Internacional de Estudos do Esporte), instituição referência em pesquisa esportiva.

O CIES mantém uma lista viva e ranqueada de preços estimados dos atletas mais valorizados de cada clube (um por equipe) das principais ligas pelo mundo. Com a última atualização realizada no dia 2, a lista aponta o atacante Erling Haaland, do Manchester City, como atleta mais valioso entre os clubes que estarão na competição: o "valor justo" para tirá-lo do clube inglês estaria entre 198 e 251 milhões de euros (de R$ 1,26 a 1,6 bilhão).





No ranking geral, o norueguês só fica atrás do espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, que não disputa a competição. O jovem está cotado em 333 a 422 milhões de euros (R$ 2,13 a 2,7 bilhões).

A lista é feita com base em um modelo estatístico e científico que leva em conta variáveis como as características dos clubes em que atuam os atletas, o timing de negociações, tempo de contrato, valores envolvidos em negociações anteriores, performance em campo, idade, posição e popularidade.

O atleta de clubes brasileiros mais valioso da lista é o atacante Estêvão, do Palmeiras, que integra o top 10 geral. O jogador de 18 anos está avaliado entre 68 e 86 milhões de euros (R$ 436 a 551 milhões de reais) e foi vendido por valor próximo: o Chelsea, que está na competição, fechou a compra do atacante por 45 milhões de euros fixos (R$ 288 milhões), e 16,5 milhões de euros (R$ 102,5 milhões) em metas. Estêvão se apresenta ao clube inglês logo após o mundial.

Veja a lista de atletas mais valiosos que disputarão a Copa do Mundo de Clubes:

Erling Haaland (atacante) – Manchester City – 198 a 251 milhões de euros (R$ 1,26 a 1,6 bilhão)

Jude Bellingham (meia) – Real Madrid – 193 a 245 milhões de euros (R$ 1,24 a 1,57 bilhão)

Jamal Musiala (meia-atacante) – Bayern de Munique – 128 a 162 milhões de euros (R$ 820 a 1,04 bilhão)

Cole Palmer (meia-atacante) – Chelsea – 105 a 133 milhões de euros (R$ 673 a 853 milhões)

Julián Álvarez (atacante) – Atlético de Madrid – 104 a 132 milhões de euros (R$ 667 a 846 milhões)

João Neves (volante) – PSG – 97 a 124 milhões de euros (R$ 622 a 795 milhões)

Lautaro Martínez (atacante) – Inter de Milão – 87 a 110 milhões de euros (R$ 558 a 705 milhões)

Kenan Yildiz (meia-atacante) – Juventus – 81 a 103 milhões de euros (R$ 519 a 660 milhões)

Estêvão* (atacante) – Palmeiras – 68 a 86 milhões de euros (R$ 436 a 551 milhões)

Samu Aghehowa (atacante) – Porto – 59 a 76 milhões de euros (R$ 378 a 487 milhões)

*Vendido ao Chelsea por 45 milhões de euros fixos (R$ 288 milhões), e 16,5 milhões de euros (R$ 102,5 milhões) em metas

Veja a lista de atletas mais valiosos de clubes brasileiros que disputarão a Copa do Mundo de Clubes:

Estêvão* (atacante) – Palmeiras – 68 a 86 milhões de euros (R$ 436 a 551 milhões)

Wesley (lateral-direito) – Flamengo – 23 a 33 milhões de euros (R$ 147 a R$ 211 milhões)

Igor Jesus** (atacante) – Botafogo – 17 a 23 milhões de euros (R$ 109 a R$ 147 milhões)

Rubén Lezcano (meia) – Fluminense – 10 a 13 milhões de euros (R$ 64 a R$ 83 milhões)

*Vendido ao Chelsea por 45 milhões de euros fixos (R$ 288 milhões), e 16,5 milhões de euros (R$ 102,5 milhões) em metas

**Vendido ao Nottingham Forest por 20 milhões de euros (R$ 128 milhões)

