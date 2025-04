Da lesão ao Olimpo, superação de Rebeca Andrade faz Brasil voltar a conquistar prêmio Laureus

A- A+

A ginasta brasileira Rebeca Andrade foi a grande vencedora na categoria Retorno do Ano do Prêmio Laureus 2025, reconhecendo sua impressionante trajetória de superação.

Após enfrentar três cirurgias, Rebeca retornou às competições com força total, conquistando quatro medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, incluindo o ouro no solo.

Rebeca tornou-se a maior medalhista olímpica da história do Brasil, consolidando-se como uma referência no esporte mundial.

Rebeca é a primeira mulher brasileira a conquistar o prêmio desta categoria em 25 anos de Prêmio Laureus.

A última vez que a estatueta tinha ido para um brasileiro neste quesito foi em 2023, com Ronaldo, que também superou cirurgias no joelho para vencer em 2003.

A ginasta termina um jejum de quase 10 anos sem um brasileiro ganhar o Laureus.

O último foi o nadador Daniel Dias, que venceu na categoria Paratleta do Ano em 2009, 2013 e 2016.

Além dele e de Ronaldo, Pelé (2000, pela carreira), Bob Burnquist (2002, Atleta de Ação do Ano) e a seleção brasileira de futebol (2003, Equipe do ano) tinham levado o troféu para o país. Rebeca é, portanto, a primeira mulher a alcançar o feito.

Além de Rebeca, outros atletas também foram reconhecidos por suas performances excepcionais. Simone Biles, ginasta norte-americana, recebeu o prêmio de Atleta Feminina do Ano, destacando-se por sua excelência nas competições internacionais.

Armand Duplantis, sueco especializado no salto com vara, foi laureado como Atleta Masculino do Ano, consolidando-se como uma lenda viva do atletismo mundial.ge

A cerimônia de premiação, realizada no Palácio de Cibeles em Madri, celebrou as conquistas e superações dos atletas, reunindo personalidades do esporte mundial.

Veja também