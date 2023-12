Da Libertadores ao Arruda: atacante Willie é anunciado pelo Santa Cruz

A- A+

O meia-atacante Willie, de 30 anos, é o novo jogador apresentado pela diretoria do Santa Cruz para temporada de 2024, além dos atletas das categorias de base. Ele teve atuação pela Copa Libertadores da América na temporada de 2020, quando defendeu as cores do The Strongest, da Colômbia.

A oficialização aconteceu através das redes sociais do clube pernambucano, na noite desta quinta-feira (30).

Revelado pelas categorias de base do Vitória, o atleta acumula passagens por outros seis times do Brasil. São eles: Vasco, América Mineiro, Atlético Goianiense, Red Bull Bragantino, Ceará e CRB.

O meia-atacante Willie é mais um reforço coral para a próxima temporada. O jogador, que tem 30 anos, soma passagens por Vasco, Vitória, CRB, Ceará aqui no Brasil, além do The Strongest, da Bolívia, e estava no futebol da Romênia. Bem-vindo! pic.twitter.com/1gy09p8rCx — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) December 1, 2023

Internacionalmente, Willie já defendeu, além da equipe colombiana, o Botosani, da Romênia; Apollon Smyrnis, da Grécia; Servette, da Suíça;

Kiryat Shmona, de Israel; Jorge Wilstermann, da Bolívia; e o Arad, da Romênia, onde estava antes de vir ao Tricolor.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com o jogador, mas até o momento não obteve retorno.

Veja também

Futebol Internacional Talisca dentro de campo e Spark na música; entenda essa unificação