Da mente ao corpo: benefícios da natação geram bem-estar à saúde em qualquer idade

É fato que a vida humana está relacionada à presença de água e saber se mover nela é, além de uma prática esportiva, uma questão de sobrevivência. A natação une movimentos aeróbicos e de força, além de melhorar o desempenho físico, bem-estar mental e reduzir o estresse. Pode até não ser o esporte perfeito, mas chega bem perto. Pelo menos, é o que dizem os especialistas e praticantes.

O profissional de educação física especialista em Natação e Atividades Aquáticas, Romário Lira, chegou a se formar em Economia e atuar na área, quando decidiu, enfim, mudar. Retornou à universidade e fez Educação Física. Hoje, Romário trabalha na academia Nikita Fitness, escola de natação de João Reinaldo da Costa Lima Neto, recordista brasileiro e treinador de grandes nomes pernambucanos que se destacaram no esporte.





Segundo o especialista, a natação é uma atividade física que envolve todos os principais grupos musculares. “Por ser um exercício predominantemente aeróbico e de resistência, contribui para a melhora da capacidade cardiorrespiratória, força e condicionamento físico. Por causar baixo impacto nas articulações é uma excelente opção para pessoas com problemas nos joelhos, coluna ou outras limitações articulares”, explicou.

Desejo antigo

Uma lesão séria no joelho, enquanto praticava aikido, fez com que o antropólogo Luis Paulo Santana fosse atrás de um desejo antigo: praticar natação. Há dez meses, deu uma chance ao esporte e hoje nada 8 km por semana. “Mesmo plenamente recuperado, não voltei a sentir confiança para atividades de alto impacto. Então, resolvi unir o útil ao agradável: além de ser um esporte de baixo impacto, a natação já era um interesse antigo meu”, contou.

Da saúde física à mental, a natação oferece uma série de benefícios a quem pratica. “A mudança no corpo foi o que mais senti, porque precisava perder peso. Mas dá para afirmar que a mente também mudou. Nadar é o momento do dia em que consigo silenciar um pouco mais a mente e focar em mim. Na água, estou só comigo, o que acaba sendo terapêutico. No fim, é um pacote completo de bem-estar, físico e mental”, compartilhou o antropólogo.

Para começar a nadar não tem momento certo. Segundo Romário, há orientações específicas para cada fase da vida e estágio de desenvolvimento motor. “Independente da idade, o acompanhamento de um profissional de educação física é essencial. Para bebês, a recomendação é iniciar a partir dos 6 meses de idade. Para adultos e idosos, nunca é tarde para começar ou retomar a prática da natação”, comentou o especialista em natação.

Médico

O médico especialista em medicina esportiva, Rodrigo Sales, acredita que não se pode burocratizar o início de uma atividade física. Para ele, impor que é imprescindível ir ao médico antes pode dar a impressão de que praticar esporte é perigoso. Entretanto, o perigo é ter um estilo de vida sedentário, sem praticar atividades físicas.





“Se o paciente não tiver um histórico importante, doença conhecida, dor no peito, falta de ar, palpitações, desmaio, ele pode iniciar qualquer esporte, inclusive natação. A partir do momento que aquela atividade física seja regular ou ele resolva aumentar a intensidade, deve sim buscar o médico. É recomendado, o ideal é que seja antes, mas não é imprescindível”, avaliou.

Rodrigo Sales alertou que a natação não é recomendada para pessoas que têm episódios de convulsão, mas garantiu que, de maneira geral, é um esporte bastante recomendado, resguardadas as restrições.

“Embora a natação não tenha um componente de impacto alto, há resistência da água e movimentos repetitivos. Então, isso pode favorecer alguns tipos de lesões. As do ombro e do manguito rotador estão entre as lesões mais comuns”, contou.

Asmáticos

O médico nada contra corrente ao dizer que, a ideia de que apenas a natação é indicada para pessoas com problemas respiratórios, é questionável. Rodrigo Sales conta que se a asma for controlada não existe restrição para a prática de esportes, seja ele qual for.

“Alguns pacientes asmáticos são atópicos, ou seja, são alérgicos a produtos químicos e o cloro da piscina pode ser um dos componentes de gatilho para desencadear a crise. A natação pode ajudar, como qualquer outro esporte. Não vejo uma correlação onde apenas nadar auxilia pacientes asmáticos, acho que isso é até um pouco de mito”, desmistificou o médico.



